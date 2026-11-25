"La frecuencia de nuestros contactos refleja la intensidad de nuestro compromiso político con la región. La complicada situación geopolítica no hace sino poner de relieve la necesidad de estrechar aún más los lazos entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales", afirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa tras la tercera cumbre que celebran las dos regiones este año.

En esta ocasión, el formato de cumbre no incluyó a los 27 líderes de la UE, que estuvo representada por Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero sí estuvieron invitados los mandatarios de Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Kosovo.

A su llegada a la reunión, varios líderes balcánicos pidieron a la UE acelerar el proceso de su adhesión, con advertencias de que muchos ciudadanos están frustrados por la espera y declaraciones de que ya están listos para unirse al club.

"Mantened este impulso y llevad a cabo las reformas que os permitirán entrar en la Unión Europea. La ampliación es una posibilidad realista y hay que aprovecharla", respondió Costa.

Von der Leyen, en la misma rueda de prensa, dijo que "no debemos esperar a la adhesión para acercar a nuestros pueblos y nuestras economías".

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"En eso consisten precisamente la integración gradual y nuestro plan de crecimiento. Queremos que los Balcanes Occidentales puedan acceder a más ventajas de nuestro mercado único antes de su adhesión", resumió.

El plan de crecimiento, puesto en marcha en 2023, tiene como objetivo acelerar la convergencia socioeconómica con la UE y la integración gradual en el mercado único gracias a la aportación de 6.000 millones de euros para reformas e inversiones que se suman a los 29.000 millones dedicados a la región a través del Plan Económico y de Inversión.

Von der Leyen dijo que ya están viendo resultados, pero aseguró que quieren "ir más allá" y, por ello, avanzó que a principios del año que viene iniciarán "diálogos de integración gradual con cada socio", adaptados a sus necesidades específicas, a fin de "identificar nuevas oportunidades para ellos en nuestro mercado único".

En cualquier caso, dejó claro que "una mayor integración va de la mano de reformas", y en ese sentido destacó que este año los socios balcánicos las han "acelerado considerablemente".

Von der Leyen enfatizó, al mismo tiempo, que otra "parte esencial" en el proceso consiste en que los Balcanes Occidentales "estrechen sus lazos entre sí", un área en la que también han visto avances.

"El comercio intrarregional ha crecido de forma significativa. Las titulaciones se reconocen cada vez más a través de las fronteras, y la itinerancia regional facilita que las personas se mantengan conectadas. Además, los 'carriles verdes' agilizan el comercio. Esto demuestra por qué la cooperación regional es tan importante", subrayó.

Tanto Von der Leyen como Costa destacaron especialmente los progresos de Montenegro y Albania, con los que se espera cerrar las negociaciones de ingreso a finales de este año y a finales del próximo, respectivamente, según fuentes comunitarias.

"Montenegro se acerca a la recta final de sus negociaciones de adhesión. Y Albania sigue avanzando hacia ese objetivo a un ritmo impresionante", afirmó Von der Leyen, que apuntó que a principios de este mes presentaron las hojas de ruta para ambos países, con prioridades e hitos para el trabajo que queda por concluir.

Por lo que se refiere a Serbia, país candidato desde 2012, la UE tiene esperanzas en que acelere su acercamiento tras la salida del poder de Alexandar Vucic, que perdió las últimas elecciones frente a la opositora Lista de los Estudiantes.

El presidente del Parlamento serbio, Aleksandar Cupic, que ejerce como jefe del Estado interino, no participó hoy no obstante en la cumbre al tener que presidir la sesión final de la constitución del nuevo poder legislativo salido de los comicios de octubre.

"He tenido el gran placer de hablar con el presidente en funciones, el señor Cupic, quien me ha explicado que, lamentablemente, no podría asistir debido a asuntos urgentes en el Parlamento serbio; por supuesto, lo entendemos, y tendremos más oportunidades de colaborar con las autoridades serbias para avanzar en nuestro proceso de adhesión a la Unión Europea", señaló Costa. EFE