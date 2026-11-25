El programa, denominado Eco.SOS y presentado el martes en Quito, llega tras un año en el que Ecuador ha registrado más de 4.500 incendios forestales, que han quemado unas 29.300 hectáreas de vegetación, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

La iniciativa se desarrollará hasta finales de 2029 e incluirá acciones de prevención y sensibilización, formación técnica, mejoras normativas e investigación sobre gestión integral del fuego y restauración ecológica.

La ejecutarán la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la agencia húngara Széchenyi Programme Office, en coordinación con instituciones ecuatorianas, dentro de Global Gateway, la estrategia de inversiones de la UE en países socios.

Jekaterina Doródnova, embajadora de la UE en Ecuador, afirmó que el programa representa "un esfuerzo conjunto para fortalecer la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad del Ecuador, especialmente de cara al importante desafío internacional que el país asumirá en 2028 como anfitrión de la COP18 sobre biodiversidad".

Por su parte, Alicia Jaramillo, viceministra de Ambiente y Energía, destacó la importancia de fortalecer la gestión ambiental y la articulación entre instituciones para hacer frente a los incendios forestales."La protección de nuestros ecosistemas requiere un trabajo coordinado y sostenido entre el Estado, los gobiernos locales, las comunidades y la cooperación internacional", anotó.

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Entre sus principales objetivos, Eco.SOS. impulsará acciones nacionales y locales de prevención y sensibilización, fortalecerá las capacidades técnicas y el marco normativo, y promoverá la investigación científica sobre manejo integral del fuego y la restauración ecológica.

"De esta manera, el programa contribuirá a fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y promover un desarrollo más sostenible", apuntó la UE en un comunicado.

Lanzada en 2021, Global Gateway es la iniciativa de la UE para promover inversiones sostenibles, inclusivas y de alto impacto en países socios.

En Ecuador, Global Gateway impulsa proyectos clave como inversiones en energías limpias, interconexión eléctrica regional, fortalecimiento del acceso al agua y saneamiento, y alianzas para una producción sostenible y baja en emisiones.