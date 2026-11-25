El Consejo decidió añadir 15 entidades rusas a la lista de aquellas sujetas a restricciones de exportación más estrictas en materia de productos de doble uso y tecnologías avanzadas, explicó en un comunicado.

Estas entidades mantienen vínculos con el sector de la defensa y la seguridad de Rusia o prestan apoyo a dicho sector de alguna otra forma, añadió.

El Consejo también decidió retirar una entidad de la lista, levantando así las restricciones a la exportación que se le aplicaban.

Según dijo, esa entidad ha puesto fin a la conducta que motivó su inclusión en la lista y ha ofrecido garantías creíbles de que no comercializará productos sensibles con Rusia.

En sus conclusiones de los días 15 y 16 de octubre de 2026, el Consejo Europeo reafirmó su apoyo firme e inquebrantable a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.

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Declaró que la UE seguirá prestando, en coordinación con socios y aliados que comparten los mismos principios, un apoyo integral -político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático- a Ucrania y a su población.

Además, condenó enérgicamente la escalada por parte de Rusia de sus ataques a gran escala, deliberados y sistemáticos con misiles y drones contra la población civil y las infraestructuras civiles de Ucrania.

El Consejo Europeo expresó asimismo la determinación de la Unión de aumentar aún más la presión sobre Rusia para que ponga fin a su brutal guerra de agresión y entable negociaciones significativas en pro de la paz.