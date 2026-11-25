Así lo ha afirmado en una sesión ministerial en el Palau de Pedralbes de Barcelona, en el marco del undécimo Foro Regional de la UpM que se ha celebrado en la ciudad y que ha reunido a representantes de 43 Estados miembros.

Hajali ha asegurado que estos problemas suponen un "riesgo" y tienen un "impacto" para la capacidad de cumplir el mandato de la UpM, por lo que están explorando "formas creativas de financiarse" para hacer frente a esta situación.

Por ello, ha animado a una mayor participación en su actividad por parte de los Estados miembros y a "un apoyo financiero más robusto".

Por otra parte, y durante la rueda de prensa posterior, Hajali ha repasado los proyectos de la UpM en agua, clima, economía azul y protección civil y ha señalado que han trabajado con "ambición" este último año para cumplir con la nueva visión estratégica y el Pacto por el Mediterráneo que se aprobó el año pasado.

El diplomático libanés fue nombrado secretario general de forma interina de la UpM desde julio, en sustitución del egipcio Nasser Kamel, que desempeñaba el cargo desde 2018 y ya había agotado el mandato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la reunión ministerial y en la rueda de prensa posterior también han intervenido el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas.

También han intervenido Ayman Safadi, ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, y Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo.