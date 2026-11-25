En la carta remitida en nombre del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a la máxima responsable del Ejecutivo comunitario, el titular del Gobierno autonómico español traslada su "profunda preocupación por el deterioro sin precedentes" de la emergencia migratoria en Canarias y alerta de que las islas se encuentran sometidas a una presión que supera cualquier registro anterior.

Exige, por ello, una respuesta "inmediata, coordinada y eficaz por parte de Europa", según apunta un comunicado oficial.

Clavijo recuerda a Von der Leyen que en una sola jornada llegaron la víspera a las costas de El Hierro en torno a 2.000 migrantes, una cifra "extraordinaria que evidencia la enorme presión a la que están sometidas" las islas.

Para el presidente regional, este dato viene a agravar la situación límite del sistema de acogida en el archipiélago, situado en el océano Atlántico, tras recibir en lo que va de mes más de 16.000 migrantes en sus ínsulas.

Esta cifra coloca a noviembre de 2026 como el mes en que más personas han arribado a las islas en 32 años de ruta atlántica.

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El presidente canario subraya que Canarias ha llegado a un punto en el que los mecanismos ordinarios y los recursos actualmente disponibles por parte de la región resultan "claramente insuficientes" para hacer frente a la emergencia migratoria.

Recordó, además, que Canarias no es una frontera cualquiera, sino una de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Por ello, insiste en que la presión migratoria que soportan las islas no puede recaer exclusivamente sobre las administraciones canarias y españolas, sino que debe ser asumida como un desafío europeo que requiere solidaridad, corresponsabilidad y compromiso efectivo de las instituciones comunitarias.

Clavijo señala que la reunión con Von der Leyen puede ser por videoconferencia o presencial en Bruselas durante la próxima semana, acompañado por una delegación del Gobierno de Canarias.

"El objetivo es (...) abordar las medidas extraordinarias que la Comisión Europea puede activar para reforzar el apoyo al archipiélago", apostilla el presidente autonómico, que apela al liderazgo político de las instituciones europeas ante "una situación excepcional que no admite más demoras".