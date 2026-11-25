Este aumento elevará la factura anual media de los hogares desde las 1.723 libras actuales (2.050 euros) hasta 2.166 libras (unos 2.577 euros), según comunicó el regulador.

El alza responde al fuerte encarecimiento de los precios mayoristas del gas en los mercados internacionales.

La medida afectará de forma directa a los hogares acogidos a tarifas variables estándar, mientras que los clientes con contratos de tarifa fija quedarán protegidos hasta el vencimiento de sus contratos.

Ofgem puntualizó que la cifra de 2.166 libras no supone un límite máximo cerrado a lo que pagará cada familia, sino una estimación basada en un consumo estándar. La nueva tarifa estará vigente durante el primer trimestre, ya que volverá a revisarse en el segundo trimestre.

Para amortiguar el impacto, el Ejecutivo británico activará en enero una ayuda directa de 100 libras (119 euros) para los hogares.

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El director general de mercados de Ofgem, Neil Kenward, dijo que "el conflicto en Oriente Medio sigue impulsando al alza los costes de la energía, y sabemos que este aumento de precios será motivo de preocupación para muchos hogares a medida que se acerca el invierno".

Los precios mayoristas del gas en el Reino Unido han subido debido a las interrupciones en el suministro desde Oriente Medio y a un clima más frío en el Reino Unido y en el resto de Europa.

El incremento plantea un nuevo desafío para el gobierno del primer ministro británico, Andy Burnham, que ha manifestado su intención de reducir los costes energéticos y ayudar a las familias que afrontan dificultades por el coste de vida.