Cox Automotive atribuyó gran parte de la caída de las ventas a que noviembre tiene dos días hábiles menos que el mismo mes de 2025. Una vez ajustados los datos por el calendario, las ventas diarias aumentarán alrededor de un 1 %.

Según JD Power y GlobalData, el precio medio de venta de los vehículos nuevos alcanzará los 47.154 dólares, un 2,2 % más que hace un año, mientras que las cuotas mensuales de financiación aumentarán un 4,2 %, hasta los 840 dólares.

El encarecimiento del crédito, con un tipo de interés medio del 6,71 %, está provocando que cada vez más compradores opten por préstamos a más largo plazo. El 12,8 % de los créditos tendrá un plazo de siete años o más, 1,1 puntos porcentuales más que hace un año.

Para estimular la demanda, los fabricantes elevaron los incentivos un 5,6 %, hasta una media de 3.589 dólares por vehículo.

Los vehículos híbridos representarán el 18,3 % de las ventas a particulares, tres puntos porcentuales más que hace un año, mientras que la cuota de los eléctricos aumentará del 5,1 % al 6,7 %.

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Cox Automotive descartó una recuperación significativa de las ventas antes de finales de año, pese al descenso de los precios de los combustibles y las promociones comerciales.

A escala mundial, GlobalData prevé que las ventas de vehículos ligeros disminuyan un 8,4 % en noviembre, hasta los 7,5 millones de unidades, lastradas principalmente por la contracción del mercado chino.

La consultora calcula que las ventas mundiales cerrarán 2026 en 87,8 millones de vehículos, un 4,8 % menos que en 2025.