Lemon, que opera una billetera virtual, dijo -en un comunicado- que "recibió un paquete de inversión de 14,5 millones de dólares por parte de Tether, el líder global en infraestructura digital, para acelerar el desarrollo de nuevos productos financieros y expandir su operación en la región".

El paquete de Tether incluye una inversión directa de cinco millones de dólares y otros 9,5 millones de dólares destinados a un programa de incentivos para ampliar la oferta de servicios digitales y desarrollar la infraestructura tecnológica.

Esta operación se suma a los cerca de 66 millones de dólares que Lemon obtuvo previamente en sus rondas de financiación Serie A y B, lideradas por Kingsway, ParaFi, F-Prime (del grupo Fidelity) y otros inversores globales.

Fundada en 2019 en Argentina por Marcelo Cavazzoli, la compañía tiene unos 4,5 millones de usuarios en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.