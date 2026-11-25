En declaraciones a Radio Centro, Reimberg dijo que hay que esperar a que la justicia avance, aunque consideró que "cuarenta años es la mayor pena que le podrían dar por el daño causado al país". Esa cifra es el máximo que permite la legislación ecuatoriana al acumular penas.

Por su presunta participación en el delito de reclutamiento de menores de edad con fines delictivos, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra el negro Willy y también contra Álex A. (Ronco), Luis A. (Puya), Edwin R. y Bryan R., tras lo cual, la justicia ordenó su prisión preventiva.

Según la teoría fiscal, entre enero de 2024 y enero de 2026, la organización delictiva Los Tiguerones habría reclutado a menores de edad, principalmente en las provincias costeras de Esmeraldas y Guayas, para incorporarlos a sus actividades ilícitas.

Esta estructura estaría vinculada con delitos como narcotráfico, delitos contra la propiedad y la vida, delincuencia organizada, trata de personas, asesinato, extorsión, robo y terrorismo, entre otros.

Según la investigación, los menores de edad eran captados a través de redes sociales mediante invitaciones, ofrecimientos de remuneraciones económicas e intimidaciones.

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Una vez contactados, debían superar determinadas "pruebas" para ingresar a la organización, que consistían en ejecutar actos delictivos. En algunos casos, eran tatuados como señal de pertenencia inmediatamente después de incorporarse; en otros, tras cumplir la misión asignada, relató la Fiscalía.

Tras ser expulsado de España, el Negro Willy, llegó el lunes 23 de noviembre a Ecuador, donde también enfrenta otros dos procesos penales: uno por el presunto delito de terrorismo (por la toma de un canal de televisión cuando transmitía en vivo en 2024) y otro por presunta delincuencia organizada.

Reimberg explicó que cuando fue detenido en Tarragona -en una operación en la que también participó la Policía ecuatoriana- el negro Willy le dijo desafiante a los policías españoles: "En mi país ya estuvieran fusilados".

"Ya cuando estaba en el avión, una vez que me vio, ya la cara y la actitud de este criminal cambió", relató Reimberg al anotar que Alcívar "sabía que se le acabó este escondite por el cual él vivía a cuerpo de rey disfrutando del dinero proveniente del narcotráfico y de la muerte de ecuatorianos".

Consultado sobre si Alcívar será enviado a Estados Unidos, Reimberg avanzó que todos quienes hayan cometido delitos que hayan afectado a Estados Unidos "son elegibles para una extradición".

El negro Willy está recluido en la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad del país, donde están algunos de sus familiares.