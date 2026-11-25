"A su llegada, fue recibido por Otto Vaillant Frías, director general de América Latina y el Caribe del Minrex", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), sin ofrecer más detalles sobre su estancia.

Desde Panamá, fuentes oficiales le confirmaron a EFE que Javier Martínez-Acha se encuentra en La Habana por el caso de los siete panameños detenidos y procesados por presuntos delitos contra el orden constitucional de Cuba. El canciller emprendió viaje el martes en la noche.

A finales de febrero pasado, diez panameños fueron detenidos "acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", por supuestamente realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla, lo que acarrea hasta ocho años de cárcel, según la información oficial.

Tres mujeres fueron liberadas posteriormente, mientras que los otros siete ciudadanos permanecen detenidos.

Martínez-Acha viajó en marzo pasado a Cuba para visitar a los diez conciudadanos detenidos, ocasión en la que comprobó que los panameños recibían un "trato humanitario y la debida asistencia legal", como informaron fuentes oficiales de ambas naciones en ese momento.

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Durante esa visita también sostuvo reuniones con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, para intercambiar sobre temas de la agenda bilateral, regional e internacional.

En julio pasado, Martínez-Acha dijo que el Gobierno de Panamá pediría a Cuba que los siete panameños cumplan condena en el país centroamericano en caso de ser declarados culpables en un juicio.

El grupo de panameños viajó a la isla en una fecha no precisada y, según el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, fueron captados en Panamá para "confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional", por lo que iban a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país.

Las pintadas llevaban la fecha del 28 de febrero y contenían frases como ‘Abajo la tiranía’, ‘Comunismo: enemigo de la comunidad’ y ‘Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer’, en referencia al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.