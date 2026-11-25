"Empezamos con más de 9 millones de medicamentos y seguiremos entregando. Cuentan con este presidente", escribió Noboa en su cuenta de Instagram, quien hasta este jueves está con una licencia que le permite hacer campaña electoral junto a sus candidatos para alcaldías y prefecturas de cara a los comicios locales de este domingo.

El mandatario ya había anunciado el pasado 24 de mayo, en el informe a la nación que dio al cumplir el primer año de su reelección hasta 2029, una "gran compra de medicinas", y posteriormente señaló que estaba en conversaciones con India, Colombia y Costa Rica para realizar esa adquisición.

De acuerdo a la Presidencia, el lote forma parte de una compra de 9,1 millones de medicamentos para tratar el VIH, la tuberculosis, la diabetes y la malaria, pero no especificó cuántos llegaron en esta primera entrega.

Los cargamentos se recibirán por etapas hasta terminar el año y a lo largo de 2027, y su distribución se efectuará progresivamente conforme su arribo al país y el cumplimiento de la normativa sanitaria nacional.

Los productos ya se encuentran en las bodegas centrales del Ministerio de Salud en Quito, y comenzarán a distribuirse este viernes en un hospital y un centro de salud de Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

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El sistema público de salud ecuatoriano atraviesa desde hace años una crisis de desabastecimiento de medicinas e insumos médicos que el Gobierno de Noboa aún no ha logrado solucionar y que se ha atribuido a supuestas mafias enquistadas en los hospitales.