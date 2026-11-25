Las Fuerzas Armadas hutíes aseguraron en un comunicado que llevaron a cabo "dos operaciones militares cualitativas" contra los dos puertos saudíes, en represalia por la "agresión saudí" contra su país y con el objetivo de establecer la ecuación de "un puerto por otro".

Según el comunicado, la primera operación tuvo como objetivo el puerto de Yeda, en el oeste de Arabia Saudí, mientras que la segunda se dirigió contra el de Jizán, en el suroeste del reino.

Los insurgentes afirmaron que ambos ataques fueron precisos y directos y que provocaron daños en los lugares atacados, aunque no ofrecieron detalles sobre su alcance ni los medios empleados.

Los hutíes advirtieron de que responderán "directa e inmediatamente" a cualquier nueva agresión contra el puerto de Al Hudeida, situado a orillas del mar Rojo y bajo su control, y aseguraron que mantendrán sus operaciones militares en el interior del territorio saudí.

En este sentido, amenazaron con intensificar los ataques contra concentraciones de tropas y oficiales saudíes hasta que cesen las operaciones militares contra el Yemen y se levante el bloqueo al país.

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Los insurgentes afirmaron también que continuarán aplicando las consignas de "asedio por asedio" y "escalada por escalada", y aseguraron que mantendrán su estrategia de disuasión "cualesquiera que sean los resultados y las consecuencias".

La reivindicación se produce en un contexto de intensificación de los ataques hutíes contra objetivos saudíes, después de que la coalición liderada por Riad bombardeara durante el pasado fin de semana el puerto de Al Hudeida y otras zonas del noroeste del Yemen bajo control de los insurgentes.

Esta misma jornada los hutíes también reivindicaron ataques contra el Centro Financiero Rey Abdullah de Riad y la refinería de Ras Tanura, vinculada a la petrolera estatal Aramco, en la Provincia Oriental saudí.

La Defensa Civil saudí informó de once heridos en el ataque contra una de las torres del complejo financiero, mientras que la coalición aseguró haber interceptado cuatro drones sobre Ras Tanura.

Los insurgentes han intensificado sus acciones contra Arabia Saudí desde septiembre, en una nueva fase del conflicto yemení, que enfrenta a los hutíes, que controlan Saná y amplias zonas del noroeste del país, con el Gobierno reconocido internacionalmente y respaldado militarmente por Riad desde 2015.