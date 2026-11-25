"Los Balcanes Occidentales son la puerta a Europa y son parte de Europa, pertenecemos a Europa", afirmó el primer ministro de Macedonia del Norte, Hristijan Mickoski, a su llegada a la cumbre en Bruselas que presiden el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

En esa cumbre participan jefes de Estado o Gobierno de Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina y Kosovo.

"Nuestros ciudadanos están bastante frustrados porque llevan esperando demasiado tiempo en el patio trasero, y por fin queremos ganarnos nuestro asiento en la mesa según un enfoque basado en los méritos", afirmó Mickoski, cuyo país es candidato a entrar en la UE desde 2005 pero que no inició las negociaciones hasta 2022, junto a Albania.

Justo el primer ministro albanés, Edi Rama, dijo que para acelerar el proceso de integración la UE debería tener el valor de organizar una cumbre con todos los países, los 27 miembros y los seis que aspiran a serlo.

Eso, dijo, lanzaría un "claro mensaje" tanto a los ciudadanos como a todo el mundo sobre un proceso de adhesión que en el caso de su país, dijo, avanza tal y como estaba planeado.

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Rama dijo que Albania está trabajando duro pero que se trata de un camino de dos sentidos, y que es la Comisión Europea la que tiene que dar luz verde a la apertura de nuevos capítulos de negociación.

Preguntado por cómo afectan los escándalos de corrupción en su Gobierno a ese proceso, Rama afirmó que lo que se está haciendo en su país contra ese problema "no tiene precedentes" y que en su país ya se ha acabado la cultura de la impunidad.

El presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, recordó por su parte que su país ha cerrado este año trece capítulos de la negociación; un ritmo que, dijo, sólo han superado Letonia y Lituania en los últimos 25 años.

Respecto a la amenaza de bloqueo por parte de Croacia, miembro de la UE desde 2013, el jefe del Estado confió en que las cuestiones bilaterales no sean un obstáculo.

Croacia ha planteado exigencias para no bloquear el acceso de Montenegro, como la compensación a antiguos presos de la guerra de 1990 en la que se rompió Yugoslavia, de la que los dos países fueron parte.

Montenegro es uno de los países de la región que más avanzado tiene su proceso de entrada a la UE, que solicitó en 2008.

Zeljka Cvijanovic, miembro de la terna presidencial de Bosnia-Herzegovina, admitió por su parte que su país está aún muy lejos de llegar a un acuerdo sobre los próximos pasos del país en su proceso de adhesión.

Las negociaciones con este país comenzaron en 2024 pero han avanzado muy lentamente, en parte por la división y las disputas entre croatas y musulmanes, por un lado, y serbios por otro, que amenazan hace tiempo con la secesión.

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, destacó los, a su parecer, avances de su país en el desarrollo democrático, el crecimiento económico, la lucha contra la corrupción o los derechos civiles.

Kurti dijo que si recibir la condición de país candidato, que aún no tiene, siempre ha sido muy importante, "ahora es una cuestión de urgencia", y dijo que su país se lo merece.

Kosovo solicitó su entrada en la UE en 2008, cuando se independizó unilateralmente de Serbia. El acceso de los dos países depende de que sean capaces de normalizar sus muy conflictivas relaciones.

Serbia, que es país candidato desde 2012 aunque las negociaciones están estancadas, no ha participado en la reunión de hoy porque Aleksandar Cupic el presidente del Parlamento, que ejerce como jefe del Estado interino, atiende hoy la sesión final de la constitución del nuevo poder legislativo salido de las elecciones del pasado octubre.