Reuniones, declaraciones, entrevistas y actos estuvieron plagados de referencias a esta jornada, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro con creadoras de contenido sobre violencia digital y advirtió de que esta práctica es violencia y hay que combatirla.

Además, en una entrevista en Televisión Española, pidió al principal partido de la oposición, el conservador PP, que sea rotundo y expulse "de una vez por todas" a los miembros del partido acusados de "flagrante acoso sexual".

El partido de Sánchez, PSOE, hizo público un manifiesto en el que exige que los derechos de las víctimas de violencia de género, la continuidad de su atención y la eficacia de los mecanismos de protección queden al margen de los cambios de gobierno, al tiempo que subrayó que los compromisos adquiridos deben cumplirse y los recursos que salvan vidas deben mantenerse y mejorarse en toda circunstancia.

Reprochó asimismo al PP que use las políticas de igualdad como elemento de negociación con el ultraderechista Vox para formar gobierno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió con una mujer afectada por el mal funcionamiento de las pulseras de protección contra el maltrato, y recordó que su partido había avisado de esos fallos pero el Gobierno español hizo caso omiso.

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La víspera, aseguró que Sánchez es el político que más ha fallado a las mujeres recordando los fallos en las pulseras antimaltrato y la inseguridad que sufren en las calles, especialmente en Ceuta, la ciudad española del norte de África donde hubo una entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio.

Los populares incidieron en su crítica al PSOE en este ámbito con declaraciones de dos de sus dirigentes en escenarios que consideran simbólicos.

Así, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, se trasladó al Parador (hotel de propiedad pública) de la ciudad española de Teruel, donde el PP señala que "el todopoderoso ministro de Sánchez José Luis Ábalos llevó a 'amigas' para atender sus 'necesidades'".

Mientras, la número dos al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, estuvo en el edificio de plaza de España donde los populares afirman en tono irónico que el Gobierno "implementó su política de vivienda poniendo un pisito a Jéssica, otra de las 'amigas' de Ábalos".

El PP salió al paso de las dudas de que un hipotético gobierno junto a Vox se alejara del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y su vicesecretaria Cuca Gamarra aseguró que si necesitaran al partido de Santiago Abascal para gobernar, buscarán la fórmula para impulsarlo, con medidas eficaces que protejan "de verdad".

En representación de Vox, su portavoz nacional, José Antonio Fúster, reconoció que existe violencia machista, pero planteó "abordarla desde otro punto de vista", y afirmó que están "comprometidos absolutamente con la dignidad, la vida, la libertad y la igualdad de las mujeres".

La candidata de la coalición de izquierda Frente Amplio, Ada Colau, reivindicó el derecho de las mujeres a vivir sin miedo, libres y con autonomía.

Frente Amplio hizo hincapié en algunas de sus propuestas electorales, como subir cada año un 10 % la partida contra las violencias machistas y obligar por ley que al menos el 5 % del presupuesto del Estado se destine a igualdad.