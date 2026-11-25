"Está claro para el presidente que no parece posible continuar esta negociación más allá de diciembre si no concluye en ese momento", dijeron fuentes de la Presidencia francesa, en la víspera de la cumbre europea del jueves y viernes en Bruselas, en la que confirmaron que Macron representará al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la cita de Bruselas.

Está previsto que los Veintisiete traten de avanzar en la cumbre sobre el reparto de los fondos, las ayudas agrícolas y las nuevas fuentes de ingresos del nuevo marco financiero plurianual para 2028-2034.

"Macron no considera posible prolongar las negociaciones más allá de diciembre si no se alcanza un acuerdo para entonces", insistieron las fuentes del Elíseo, al dejar abierta así la posibilidad de que las conversaciones se retomen después de las elecciones presidenciales francesas de abril y mayo de 2027.

Francia considera insuficiente la última propuesta presentada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al entender que se apoya excesivamente en los recortes y no garantiza una financiación adecuada de las prioridades comunitarias.

Se trata de "una lógica exclusivamente centrada en los recortes. Recortes que están desequilibrados, que están mal repartidos y que no resuelven por sí solos la ecuación presupuestaria de este marco financiero plurianual", criticaron las fuentes, que llegaron a tildar de "drásticos" los tijeretazos propuestos por Costa.

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París estima que el documento contempla reducciones superiores a 200.000 millones de euros respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, mientras que los nuevos recursos propios, incluido un impuesto sobre los servicios digitales, son "en gran medida virtuales" si su aprobación queda aplazada a una negociación posterior y depende de un acuerdo por unanimidad sobre bases fiscales armonizadas, dijeron.

Francia pretende trabajar con Alemania para lograr avances concretos en este ámbito y considera que un entendimiento franco-alemán sobre los nuevos ingresos para financiar las políticas europeas podría facilitar un compromiso sobre el conjunto del presupuesto.

Macron, quien este miércoles recibe en el Elíseo a los representantes del sector agrícola, quiere garantizar sobre todo que el próximo presupuesto mantenga el nivel actual de ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC), una de las principales prioridades francesas en la negociación.

La dotación agrícola francesa asciende actualmente a 72.000 millones de euros, de los que 66.000 millones proceden de fondos europeos y 6.000 millones de cofinanciación nacional, según el Elíseo.

Francia reclama que no falte ni un euro de esa financiación en el próximo presupuesto y considera que las garantías incluidas en la propuesta de Costa no ofrecen suficiente seguridad sobre el mantenimiento de las ayudas a la renta de los agricultores.

París también reclama una mayor protección de las inversiones estratégicas europeas, especialmente en defensa, espacio e industria, mediante una "preferencia europea" en el acceso a los fondos comunitarios.

Lo que sí ha acogido favorablemente Francia es la posibilidad de aplazar una parte del reembolso del empréstito europeo contraído durante la pandemia de COVID-19, cuyo pago debe comenzar en 2028.

La propuesta de Costa contempla posponer el reembolso de 10.000 millones de euros del principal de esa deuda, que responde a una demanda de un amplio grupo de Estados miembros, según el Elíseo.

Esta propuesta constituye un primer indicio de apertura que podría contribuir a cerrar la negociación presupuestaria, aunque las fuentes advirtieron de que todavía es prematuro considerarla un elemento definitivo del acuerdo.