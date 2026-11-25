"Sé lo difícil que puede ser salir de una situación de control y dominación, y lo difícil que resulta a veces hablar y denunciar", afirmó el mandatario.

Macron recordó que, en los últimos años, numerosas mujeres han contado públicamente las agresiones sufridas, "a veces ante toda Francia, con mucho valor". Algunos de esos casos, dijo, han conmocionado profundamente a la sociedad, pero detrás de cada uno hay "una mujer cuya vida ha sido trastornada o destrozada".

Aunque no la mencionó expresamente, sus palabras parecen hacer referencia a Gisèle Pelicot, una mujer que relató en un juicio abierto las violaciones que sufrió durante años mientras su marido la drogaba, en un testimonio que conmocionó al país y tuvo una enorme repercusión internacional.

"Dondequiera que viváis, debéis poder contar con el Estado para protegeros y acompañaros", añadió Macron, dirigiéndose a las mujeres que sufren violencia, si bien reconoció que aún queda mucho por hacer.

A menos de seis meses de que deje la presidencia, Macron ha centrado su discurso en reivindicar las medidas adoptadas durante sus diez años de mandato.

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Entre ellas citó la disponibilidad permanente del teléfono de atención a las víctimas (3979), la formación de policías, gendarmes y magistrados, y la creación de pulseras de control telemático para agresores.

También destacó la creación de una ayuda económica urgente para las mujeres que abandonan a sus parejas violentas ya que, según explicó, "a veces no tienen acceso al dinero del hogar" y necesitan recursos para afrontar el desplazamiento y los primeros gastos.

En la misma línea, el presidente mencionó el despliegue progresivo en todo el país del dispositivo 'Nuevo Comienzo', que permite a las mujeres que rompen con un agresor contar con un interlocutor único para ayudarlas a realizar todos los trámites.

"Deben poder seguir contando con él varias semanas o varios meses después de su partida", subrayó.

Macron recordó asimismo la incorporación del consentimiento en la definición legal de violación y agresión sexual y defendió que la prevención comience desde la infancia.

"Hay que enseñar (a los niños) que pueden decir no y que deben respetar el no de los demás", en referencia a la educación en las escuelas y las familias.