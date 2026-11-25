"No puede faltar un euro a la partida de la PAC europea", afirmó Macron en un encuentro en el Palacio del Elíseo con las organizaciones agrarias francesas, en vísperas de una cumbre europea de dos días en Bruselas, el jueves y el viernes, en la que se discutirá sobre los presupuestos del periodo 2028-2034.

El presidente francés aseguró que va a tener "una posición extremadamente firme" y que para él el objetivo es conseguir los mismos 66.250 millones que se atribuyeron a Francia de fondos europeos en el precedente periodo presupuestario, a los que se han añadido 6.000 millones de cofinanciación nacional.

"Queremos los 66.250 millones", repitió el presidente francés que hizo hincapié en que "nuestra posición no tiene ambigüedad" y que se lo ha dejado "muy claro" tanto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Esa posición choca con la propuesta de Costa, que la semana pasada sugirió un recorte del 10 % en el presupuesto global respecto a la que había hecho la Comisión Europea, en línea con lo que quieren otros países como Alemania o Países Bajos.

Para Macron, la UE tiene que definir para la agricultura "una política europea ambiciosa" que "ponga la producción en el primer plano".

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Eso significa corregir la agenda que se había definido con el Green Deal (Pacto Verde) Europeo, que el presidente francés criticó porque "era una política de decrecimiento" y que tenía como consecuencia una mayor dependencia de los europeos.

A su parecer, "hay que seguir produciendo" y eso para cubrir las necesidades propias en alimentación pero también "por la balanza comercial", es decir, para exportar.

Macron también prometió a los representantes de los agricultores que va a continuar en la línea de "proteger frente a la competencia desleal", que es "una lucha existencial para la agricultura", y dijo que eso significa que las reglas que se aplican a los productos europeos también deben exigirse a los importados.

A ese respecto, justificó su posición en favor del acuerdo CETA de libre cambio entre la UE y Canadá porque incluía cláusulas espejos, mientras estuvo "totalmente en contra" del acuerdo de los Veintisiete con Mercosur porque "no ofrecía buenas garantías".

"Afortunadamente -añadió- las encontramos con los controles sanitarios", que como recordó son los que han conducido a prohibir la entrada de carne de Mercosur, y sobre todo de Brasil, "que no cumplía las normas".

El presidente francés señaló que esa cuestión no está cerrada, que habrá que "seguir apretando" para algunas votaciones que habrá en las próximas semanas y avanzó que Francia va a "luchar para un refuerzo de los controles sanitarios europeos" y para instaurar "una unión aduanera europea más fuerte".

A su juicio, en esa batalla va a ser muy importante el hecho de que la Autoridad Aduanera de la UE vaya a tener su sede en la ciudad francesa de Lille porque así "podremos transmitir una parte de nuestra sensibilidad".