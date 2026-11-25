El portavoz del Gobierno, Mathieu Lefèvre, que ejerce de forma interina esas funciones, indicó en una conferencia de prensa al finalizar el Consejo de Ministros que Moutouh ha sido sustituido como prefecto de la región Centro Valle del Loira por Pierre Ory.

Lefèvre se negó a hacer comentarios, escudándose en el hecho de que "hay una investigación (judicial) en marcha" de la que "el Gobierno no tiene conocimiento".

Simplemente se limitó a recordar que Moutouh había pedido ser relevado y que a partir de ahí "el Gobierno ha tomado nota". El nombramiento de los prefectos es una competencia del jefe del Estado.

Ory es un prefecto conocido por su proximidad con el ministro del Interior, Laurent Núñez, mientras que a Moutouh se le vinculaba sobre todo con su predecesor, el ultraconservador Bruno Retailleau, con el que fue secretario general del Ministerio.

Según las filtraciones en la prensa, en el origen de las pesquisas sobre Moutouh está un correo electrónico de la secretaría general del Ministerio del Interior, que él dirigía, que se encontró en el domicilio de Frédéric Chatillon (personalidad próxima al RN) en Roma durante un registro llevado a cabo por la Fiscalía europea por otro dossier sobre sospechas de un uso fraudulento de fondos del Parlamento Europeo.

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En ese correo, una funcionaria de esa secretaría general daba cuenta de su declaración ante la brigada financiera anticorrupción de la Policía Judicial que la interrogaba sobre sospechas de financiación ilegal de campañas electorales del RN.

Según Le Monde, tres personas tuvieron acceso a ese correo, entre ellos Moutouh y eso fue lo que condujo a la apertura de una investigación judicial que dio lugar a un registro en la secretaría general del Ministerio de Interior a finales de julio y también en la sede del RN el pasado 9 de noviembre.

Marine Le Pen, candidata a las presidenciales francesas de 2027 y favorita de las encuestas, negó el pasado domingo haber pedido o recibido informaciones confidenciales que supuestamente pudo haber obtenido su partido a través de Moutouh, al que aseguró que no conocía personalmente.