La movilización en El Alto, la segunda ciudad más poblada del país y vecina de La Paz, se caracterizó por las pancartas exhibidas por las manifestantes con mensajes contra la violencia y diversos símbolos de la lucha feminista, como banderas y ropa color púrpura

Según datos de la Fiscalía boliviana, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25-N), ha habido en el país 75 feminicidios en lo que va del año, que contrastan con los 71 asesinatos reportados entre enero y noviembre de 2025.

."Pedimos seguridad y garantías para que nuestra vida no está en riesgo, para que en las noches no estemos inseguras, que cuando salgamos podamos volver a nuestras casas dignas, sanas e íntegras", dijo a EFE Paola Quispe, una integrante del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA).

Quispe lamentó que el Estado boliviano haya dejado a las mujeres "indefensas" frente a la violencia machista, lo que se traduce en el incremento de feminicidios, que en lo que va del año suman 75, y de casos de violencia, por lo que "sigue habiendo víctimas".

La directora del CPMGA, Mónica Gutiérrez, explicó que si bien "hay avances" para proteger los derechos de las mujeres "en cuanto a normas y leyes", el problema es que "falta implementarlas", porque, según dijo, hay mujeres que "no ven que existe justicia".

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Consideró que el Gobierno "no está tomando en cuenta" algunas acciones por los derechos de las mujeres porque en primera instancia "debería garantizar" que los servicios dentro de la llamada "ruta de atención" cuando hay denuncias, funcionen.

Dijo que la marcha "es por las mujeres que han sufrido violencia, por los feminicidios" y "para que no exista más violencia".

La marcha en El Alto llegó primero a las oficinas de la dirección policial que investiga casos de violencia, donde las mujeres pusieron en el piso polleras de colores, las faldas abombadas y con bastas que usan las cholitas, las emblemáticas mujeres aimaras del altiplano, y encima de ellas colocaron los nombres de algunas víctimas de feminicidio.

Después, las manifestantes se trasladaron a las oficinas de la Fiscalía de la ciudad, donde se arrodillaron para pedir justicia a las autoridades. "Nos matan y nos violan y el Estado no hace nada", aseguraron.

'Que el miedo no nos divida' y 'fiscales machistas patriarcales', fueron algunos de los cánticos de las mujeres durante la manifestación. Un grupo de música autóctona acompañó el recorrido.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno de Rodrigo Paz a "adoptar medidas concretas, sostenidas y efectivas" para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con la "asignación de recursos suficientes, el acceso efectivo a la justicia" y la protección "oportuna" de las víctimas.

Cinco mujeres fueron asesinadas cada hora en 2025 por parejas o familiares en el mundo, según un informe publicado por la ONU, en el que alerta de que la tasa de feminicidios baja más lentamente que la de homicidios en general debido a la persistente discriminación y a los errores en la justicia.