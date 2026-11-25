Desde la Universidad Central de Venezuela, junto a estudiantes y activistas políticos y en un lugar en el que estuvo excluida durante años al ser público, Machado consideró que Venezuela cuenta con la "madurez cívica" para acompañar una transición que -anticipó- va ser "compleja" y "exigente", pero que busca el reencuentro, así como "la verdad sin rencor y la justicia sin venganza".

Habló de hacer una "refundación histórica" para un "estado federal".

En este contexto, planteó que Venezuela recupere su "vocación natural de entendimiento" con los demás países democráticos, "muy especialmente" con Estados Unidos a través de "un acuerdo amplio y a largo plazo" de seguridad, el fortalecimiento de la democracia regional y de las instituciones, la energía, minería, el comercio y la migración.

"Esta relación se sostendrá sobre la base más firme posible, los valores compartidos entre dos pueblos soberanos. Enfrentamos un desafío monumental y tenemos el derecho y la obligación de ser muy ambiciosos. Vamos a trabajar juntos para levantar sobre la tierra arrasada las instituciones que van a perdurar por generaciones", manifestó.

Además, prometió que ni jueces ni policías ni militares serán personas a las que haya que temer ni tampoco funcionarios que "puedan aprovecharse de su posición". Añadió que los tribunales garantizarán los derechos de todos y las comisarías protegerán a cada ciudadano y a sus bienes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También abogó por una Fuerza Armada, actualmente abiertamente chavista, que cumpla con el "deber que le otorga la Constitución" y forme a "oficiales y soldados íntegros".

En un ambiente dispuesto para que estudiantes presentaran sus peticiones y preguntas, también se escucharon consignas como ‘Ni uno ni dos que sean todos’ (refiriéndose a los presos políticos aún en prisión), ‘Y va a caer y va a caer, este gobierno va a caer’ o ‘Ni terroristas, ni delincuentes nuestros muchachos son inocentes’.

Por ello, Machado aseguró que no se puede hablar de libertad, "sin nombrar a quienes en este momento no disfrutan de ella". "Todos; que sean todos, absolutamente todos", defendió la líder, ante un público entre el que también había familiares de presos políticos, que exhibieron carteles exigiendo libertad, con sus fotos y la cantidad de días que llevan presos.

"Ellos son nuestros héroes y Venezuela reconocerá el sacrificio de cada uno de ellos, y podremos decirles, mirándoles a los ojos: 'Valió la pena, no fue en vano'. Su fortaleza y su coraje ha creado los cimientos de este nuevo país que emerge y donde nunca jamás habrá un preso de conciencia", prometió la opositora.

Machado, además, subrayó la importancia de que se celebren en Venezuela unas elecciones presidenciales, dado que a su juicio es el camino para recuperar la soberanía popular.

"Vivimos la aurora de una nueva era. Nuestra historia ha sido una lucha incesante y colectiva por la libertad. Hoy tenemos esa gran oportunidad y esa gran responsabilidad de, por fin, fundar el orden por el que lucharon generaciones de venezolanos y levantar instituciones inclusivas, transparentes, democráticas", expresó.

La líder opositora ha recibido el respaldo de la mayor coalición opositora ante una eventual elección, pero está inhabilitada por la Contraloría General para optar por cargos públicos.

Actualmente, un sector de la oposición y el chavismo -en un diálogo en el que Machado no participa- plantea la reforma de una ley para modificar un artículo que permite la inhabilitación.

Asimismo, ambas delegaciones conversan sobre la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral -actualmente controlado por rectores afines al chavismo- y una fecha de elecciones, pero hasta ahora sin resultados concretos.