"Pronto lo tendremos aquí en Venezuela", aseguró Machado ante los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en un mensaje que su formación, Vente Venezuela, consideró el primero a la nación, justo cuando se cumple un mes del regreso de la opositora a su país.

Machado recordó que el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, González Urrutia "recibió el mandato" de la oposición para enfrentarse a Nicolás Maduro.

Ese año, ella encabezó la campaña política de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para apoyar a González Urrutia, dado que estaba inhabilitada y no pudo postularse para las presidenciales de ese año, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como mandatario reelecto al ahora depuesto Nicolás Maduro.

Desde entonces, la líder opositora denuncia fraude en esos comicios porque el CNE no publicó los resultados desglosados, como exigía la ley electoral, mientras que la PUD divulgó en un portal actas reunidas por sus testigos y que exhibe como la prueba de la victoria de González Urrutia, exiliado en España desde 2024 por falta de garantías de seguridad.

Este año, Machado y su equipo se han reagrupado para presionar por la celebración de nuevas elecciones presidenciales. Aunque la dirigente cuenta con el respaldo de la PUD para una eventual candidatura, primero deberá lograr que la Contraloría General levante la inhabilitación que pesa en su contra.