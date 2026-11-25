El Gobierno firmó este miércoles dos acuerdos marco que reúnen a ministerios, el banco central, entidades bancarias y de mercados de capitales, la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) y fondos respaldados por el Estado, con el fin de financiar su estrategia nacional de industria de defensa, según un comunicado del Palacio Real.

El sector aspira a alcanzar unos ingresos anuales de, al menos, 50.000 millones de dírhams, de los que se prevé que más del 65 % procedan de las exportaciones y de crear 50.000 puestos de trabajo antes de 2035, afirmó Ali Seddiki, director general de la Agencia Marroquí de Inversión y Exportación (AMDIE), durante una ceremonia de firma presidida por el rey Mohamed VI.

La semana pasada, Marruecos anunció que destinará 4.000 millones de dirhams (unos 366 millones de euros) al desarrollo de su industrial nacional de defensa y de seguridad con el objetivo de cubrir el 40 % de las necesidades de las Fuerzas Armadas Reales y organismos de seguridad para 2035.

El plan contempla la creación de un ecosistema industrial integrado que abarque el diseño, la producción, el mantenimiento, los ensayos y el almacenamiento de equipos y sistemas de defensa. Entre los sectores prioritarios figuran los drones y sistemas autónomos, los sistemas terrestres y navales, la electrónica militar, la ciberdefensa y la inteligencia artificial.