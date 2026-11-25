Las mujeres de entre 18 y 64 años fueron el grupo más numeroso entre las víctimas atendidas: 7.999, el 59,2 % del total.

Según el desglose de APAV, el delito que sufrieron con más frecuencia fue el de "violencia doméstica", que supuso el 69,1 % de los casos, seguido de amenazas y coacciones -4,9 %-, las agresiones físicas -4,8 %- y los delitos sexuales -4,4 %-.

Además, el agresor fue un hombre en el 84 % de los casos y en el 66 % existía o había existido una relación de pareja con la víctima. Los hechos fueron denunciados en el 51,3 % de los casos.

El miedo fue el principal motivo para no denunciar -22,9 %-, seguido del desconocimiento de los derechos -10,4 %- y la vergüenza -8,6 %-.

Hubo 2.222 víctimas menores de 18 años atendidas, el 16,4 % del total, y de nuevo la "violencia doméstica" fue el delito más frecuente en este grupo -65,4 %-. Le siguieron delitos sexuales -23,3 %- y el acoso escolar -2,4 %-.

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En este grupo, el agresor fue un hombre en el 71,4 % de los casos y una mujer en el 18,1 %, mientras que el vínculo más habitual fue la relación entre madre o padre e hija -45,7 %-.

Se denunció en el 75,7 % de los casos y el miedo fue el principal motivo para no hacerlo -23,1 %-.

Por último, fueron atendidas 1.413 mujeres mayores de 65 -el 10,5 % del total- y la "violencia doméstica" fue igualmente el delito más frecuente en este grupo -66,3 %-.

Los hombres fueron los perpetradores en el 69,5 % de los casos y el vínculo más habitual fueron la relación entre madre/padre e hija/hijo -34,8 %- y la relación de pareja, actual o pasada -32,8 %-.

En el 13,9 % de los casos restantes no había información sobre la edad de las víctimas.

Los datos se conocen el mismo día en que está convocada una manifestación a las 18:30 horas en el Intendente para exigir el fin de la violencia de género.

Al menos 20 mujeres, dos de ellas menores de edad, han sido asesinadas en lo que va de año por violencia machista en Portugal, a lo que se suman otros 38 intentos de feminicidio, según los datos divulgados por el Observatorio de Mujeres Asesinadas (OMA/UMAR).