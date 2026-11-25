El canal Almasirah TV, afín a la milicia chií, informó en su cuenta de Telegram de una ofensiva saudí sobre Hudeida, sin aportar detalles sobre posibles daños causados en la urbe, que, controlada por los hutíes, es la salida al Mar Rojo más importante de Yemen.

En paralelo, el medio reportó un muerto y varios heridos tras un ataque aéreo saudí contra un camión civil en el distrito de Al Bayda, al oeste del país.

Tras emitir una orden de evacuación sobre Hudeida, el Gobierno de Riad afirmó haber atacado instalaciones operativas en el puerto de la ciudad en un breve comunicado publicado en X, en el que la coalición también aseguró haber destruido varios objetivos en las gobernaciones septentrionales de Saada y Amran.

Horas antes, el portavoz militar de los rebeldes, Yahya Sarea, aseguró que "el puerto de Yeda y todos los puertos enemigos saudíes en la costa del Mar Rojo serán objetivos" de la milicia chií "si se cumplen las amenazas de bombardear el puerto de Hudeida", si bien aún no se han reportado impactos contra posiciones saudíes.

Este ataque se produce un día después de que 11 personas resultaran heridas en una ofensiva lanzada por los hutíes contra una de las torres del Centro Financiero Rey Abdullah de la capital de Arabia Saudí, donde se encuentra la sede del Fondo de Inversión Pública (PIF).

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Los hutíes, apoyados por Irán, han intensificado sus acciones contra el reino árabe después de que la coalición bombardeara el fin de semana el puerto de Al Hudeida, así como otras zonas del noroeste del Yemen bajo control de los rebeldes, que prometieron responder con dureza.

Los insurgentes han reiterado en varias ocasiones que no hay ningún lugar seguro en Arabia Saudí a excepción de las regiones sagradas de La Meca y Medina, los lugares más importantes para los musulmanes y en los que la coalición afirma que los hutíes lanzan ataques, aunque el grupo lo niega.

El suceso se enmarca dentro de la nueva escalada bélica reavivada en verano tras el bombardeo del aeropuerto de Saná -la capital de Yemen bajo control hutí-, una acción que desencadenó una contraofensiva de los rebeldes tanto dentro del país como en territorio saudí.