"Durante mucho tiempo, olvidamos que tenemos que estar en condiciones de defender nuestra libertad. Alemania se ahorró durante mucho tiempo los gastos necesarios para cumplir con (...) la defensa de la seguridad exterior", dijo el canciller.

Ahora Alemania tiene más capacidad de defenderse que lo que había tenido en muchos años, aseveró, y dijo que ello sólo fue posible a través de créditos especiales porque no hubiéramos podido dedicar tantos fondos como hubieran sido necesarios de los ingresos fiscales y de las deudas permitidas legalmente", agregó.

Con ello Merz aludía a la reforma constitucional que los partidos de la coalición de Gobierno acordaron con Los Verdes y que creó una excepción al freno de la deuda, que exige que el déficit no supere el 0,35 % del PIB, al gasto en defensa.

En total, el Ministerio de Defensa tendrá a su disposición 139.700 millones de euros en 2027.

Merz se refirió también a otra tarea aplazada durante años que son las inversiones en infraestructura que, según él, fueron demasiado bajas durante años.

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"Esto también lo hemos cambiado, también a través de créditos especiales", dijo aludiendo al segundo aspecto de la reforma constitucional que creó un fondo especial, financiado con deuda, de 500.000 millones de euros para inversiones en infraestructura durante 12 años.

En la misma dirección Merz defendió los gastos en la ayuda a Ucrania -presupuestados en 11.600 euros adicionales en 2027, que, dijo, son en interés de la seguridad de Alemania.

"Hay que decírselo una y otra vez a la izquierda y a la derecha: Rusia sabe lo que quiere y no quiere sólo Ucrania", aseguró un día después de que una encuesta de la Fundación Körber afirmara que por primera vez la mayoría de los alemanes (un 53 %) son contrarios a la ayuda militar al país invadido frente a un 46 % que está a favor.

El copresidente del grupo parlamentario de AfD, Tino Chrupalla, había formulado previamente un ataque frontal contra el Gobierno y la ayuda a Ucrania.

No obstante, Merz admitió que a medio plazo los gastos en defensa y en infraestructura deben cubrirse con el presupuesto ordinario.

"No podemos perder de vista que las deudas que eran necesarias limitan nuestra capacidad de acción en los próximos años en una dimensión que muchos no quieren comprender. Tenemos que pagar intereses por nuevas y viejas deudas", subrayó.

El endeudamiento neto previsto en el presupuesto de 2027 ascenderá a 122.970 millones de euros.

Si no se asume un proceso de consolidación, según Merz, llegará el momento en que todos los ingresos fiscales se tendrán que dedicar al pago de intereses, al gasto en defensa y el gasto social.

Con respecto a esto último, Merz insistió en la necesidad hacer reformas en los sistemas sociales para hacer frente al cambio demográfico y recordó que ya hay propuestas que están sobre la mesa sobre el sistema de jubilaciones.

Merz también insistió en la necesidad de relanzar la economía reduciendo costos para las empresas y fomentando la innovación.

Tras difíciles negociaciones presupuestarias, que sólo terminaron hoy con un acuerdo para una reducción del impuesto a la energía, y en medio de las ataques de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), la mayor fuerza de la oposición, Merz dijo que mas allá de las diferencias en temas y medidas concretas se necesita el sentimiento conjunto de que el orden democrático es el orden correcto.

"Necesitamos juntos la sensación de que nuestro orden político es el orden adecuado. Lo es y lo defenderé más allá de todas las diferencias de opinión", aseguró.