La funcionaria explicó en la habitual conferencia presidencial, en Palacio Nacional, que algunos de esos casos pueden implicar riesgo de feminicidio.

En México, la llamada 'Línea de las Mujeres', disponible en el 079, ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas.

Según las necesidades de cada mujer, el personal la pone en contacto con un centro de atención y las autoridades estatales pueden intervenir para protegerla.

Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también anunció que en 2027 se sumarán 500 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) a los 1.001 que ya operan en el país.

Estos, son espacios públicos donde las mujeres reciben gratuitamente atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento de trabajadoras sociales y su red cubre el 40 % de los municipios y tiene presencia en los 32 estados del país.

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Sus psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas han atendido a más de 650.000 mujeres y prestado más de 1,4 millones de servicios, detalló Castillo.

El Gobierno mexicano también prevé inaugurar siete centros de justicia para las mujeres antes del 10 de diciembre, cuando concluyen los 16 días de activismo contra la violencia de género que iniciaron este día por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En una escuela de la alcaldía de Iztapalapa, en el oriente de la capital, estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) arrancaron la firma de los 12 compromisos de la campaña "Hombres por la transformación", en la que participarán más de 170.000 alumnos hombre de más de 300 planteles.

En su turno, Sheinbaum anunció que la extenderá a todo el bachillerato en el país.

Los compromisos surgieron de mesas de trabajo con hombres de distintas ocupaciones e incluyen compartir las tareas de cuidado, combatir el acoso sexual en casa, en la escuela y en el trabajo, y rechazar los grupos de internet que promueven entre los jóvenes el odio hacia las mujeres.

"Lo que sucede en una pantalla lastima, da miedo y destruye vidas", añadió Castillo al presentar también una guía de derechos y seguridad digital elaborada con las tecnológicas globales Google, Meta y TikTok.

La guía, disponible para su descarga, explica cómo reconocer y denunciar agresiones en las plataformas, proteger cuentas y datos personales y acompañar a otra mujer que sufra violencia en internet. Incluye apartados para niñas, adolescentes y personas cuidadoras, y aborda las agresiones que puede facilitar la inteligencia artificial.