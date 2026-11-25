En una declaración a la prensa, el canciller dio detalles de la primera visita que Alliana recibirá de otro gobernante desde que asumió el cargo, el pasado 6 de noviembre, después de que el Senado destituyera al entonces mandatario Santiago Peña, salpicado por el colapso del intervenido Ueno bank.

Ramírez apuntó que el mandatario argentino arribará a Asunción, la capital de Paraguay, la noche de este miércoles, e iniciará su agenda la mañana del jueves con una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes.

Seguidamente, Milei, quien estará acompañado por su canciller, Pablo Quirno, se reunirá con Alliana en el Palacio de Gobierno y luego mantendrá un encuentro con empresarios en Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial paraguaya.

Además, adelantó el titular de Exteriores, la Academia Paraguaya de la Historia entregará una condecoración al presidente argentino.

"Su visita va a concluir el jueves en la noche o el viernes en la madrugada", añadió.

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Milei será el primer mandatario que visite Paraguay luego de la crisis por la intervención mediante un proceso de resolución de Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y que, bajo el mandato de Peña, controló fondos de varias instituciones públicas.

A raíz del procedimiento contra el banco, Peña fue removido del cargo por el Senado en un juicio político, tras ser declarado culpable de "mal desempeño de funciones", al ser vinculado con el banco.

Peña, además de haber sido destituido, afronta una investigación penal en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos.

La intervención también provocó la renuncia del entonces titular del ente emisor Carlos Carvallo y de tres directivos, todos bajo prisión preventiva, al igual que Peña, mientras se desarrollan las investigaciones.

Otras 27 personas vinculadas a Ueno y su conglomerado de empresas también son investigadas, siete de ellas exdirectivos que cumplen prisión preventiva.

También son investigados y cumplen prisión preventiva el empresario Francisco Peña, hermano del exmandatario, y la esposa del primero, Rocío Caballero Bosch.