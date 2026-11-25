“Este Gobierno de ultraderecha nos muestra la desidia a la hora de gobernar en favor de las mujeres, no les importamos”, dijo a EFE Fernanda Cavada, vocera de la Coordinadora 8M, la principal organización feminista del país.

Al ritmo de tambores y silbatos, la marcha estuvo encabezada por diferentes colectivos feministas, sociales y de derechos humanos, que protestaron con carteles con frases como "El machismo no solo gobierna, también golpea".

Con consignas como “Y cómo es la weá, nos matan y nos violan y nadie hace ná” o “Patriarcado y capital, son la alianza criminal”, la marcha partió desde Plaza Italia, lugar donde suelen iniciarse gran parte de las marchas de la capital, y continuó por la principal arteria de la ciudad.

“Es preocupante el avance de la ultraderecha en todo el mundo. No ocurre solo aquí en Chile, sino también en Europa y en toda Latinoamérica. Por eso nos parece fundamental alzar la voz y manifestarnos en contra, porque la ultraderecha va de la mano con el machismo y la misoginia”, expresó a EFE Rafaela, una mujer de 20 años.

Unos pasos por delante, Laura, otra de las asistentes a la marcha, aseguró a EFE que "las mujeres estamos sufriendo retrocesos en Chile": "Tenemos que estar siempre en las calles", añadió la pensionada.

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La protesta tiene lugar en medio del escándalo de las rebajas de penas otorgadas por el Gobierno de José Antonio Kast, que beneficiaron y liberaron a medio centenar de pederastas y que tiene al ministro de Justicia a las puertas de un juicio político.

“Libera a más de 56 personas condenadas por crímenes de violencia sexual y de lesa humanidad con tal de cumplir favores a su sector político, abre el camino a discursos y expresiones de violencia cotidiana”, agregó Cavada, de la Coordinadora 8M.

Kast, el primer presidente de extrema derecha desde el retorno a la democracia, llegó a La Moneda (sede del Ejecutivo) tras una campaña en la que evitó exponer en público sus posturas más conservadoras y aparcó propuestas que le habían restado apoyos en las elecciones de 2017 y 2021, como derogar el aborto en tres causales o suprimir el Ministerio de la Mujer.

Sin embargo, puso al frente del Ministerio a una activista antiabortista, lo que fue interpretado como una "provocación" por el movimiento feminista, que desde entonces ha mantenido la presión en las calles.

"Nunca hay que callar nuestro derecho a vivir, que no nos apague este machismo que vivimos", afirmó por su parte a EFE Carla, otra joven que acudió a la concentración.

La concentración de este miércoles coincide además con la aprobación en el Parlamento de los primeros presupuestos del Gobierno, que contemplan ajustes en distintas carteras y el polémico cierre de Prodemu, la primera institución creada en el país, en plena transición a la democracia.

En lo que va de año, se han registrado en Chile al menos 33 feminicidios consumados, según la estatal Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios, mientras que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres contabiliza 41.