"Actuaré para crear un marco legal en el que la prostitución ya sólo esté permitida allí donde esté garantizada la protección de las afectadas", declaró.

"Debemos proteger mejor a las personas que ejercen la prostitución ante la violencia, la presión y la explotación. La violencia contra las personas, que demasiado a menudo afecta a mujeres, no es aceptable y no debe tener espacio en nuestra sociedad", enfatizó.

Una comisión de 12 expertos independientes presentó este miércoles a la ministra conservadora una propuesta que incluye 51 medidas con el objetivo de combatir mejor la prostitución forzosa y la trata de personas y de mejorar las condiciones de las mujeres que la ejercen.

Un aspecto importante de la propuesta, si se llega a establecer, es que los hombres que contraten los servicios de trabajadoras sexuales que no estén legalmente registradas estarían cometiendo un delito.

Además, la comisión plantea incrementar la edad mínima para ejercer la prostitución hasta los 21 años, fortalecer las competencias de control de la Policía y regular más las plataformas en internet donde se ofrecen servicios sexuales.

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"Ahora nos toca a nosotros utilizar estas propuestas de forma valiente y responsable para impulsar un cambio de paradigma hacia la verdadera protección de las prostitutas", declaró Prien.

En base a la ley de 2017 actualmente en vigor, la prostitución es legal en Alemania si se ejerce de acuerdo a ciertas regulaciones, que incluyen la obligación de que las prostitutas se registren y de que las empresas del sector cumplan una serie de requisitos legales y de higiene.

Sin embargo, se cree que sólo una pequeña parte de las prostitutas están dadas de alta, pues según datos oficiales de la Oficina Federal de Estadística Destatis, a finales de 2025 sólo había 32.500 registradas, mientras que se estima que hasta 200.000 mujeres ejercen la prostitución en Alemania.

Algunas organizaciones del sector han criticado que la comisión de expertos haya trabajado sin tener en cuenta la perspectiva de las propias prostitutas y lamentan que, de implementarse, sus recomendaciones pudieran dificultar más las condiciones en que se encuentran estas mujeres y contribuir a estigmatizarlas más.