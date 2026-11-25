El estimador mensual de la actividad económica registró en septiembre una subida del 1,1 % en comparación con agosto, que no fue suficiente para evitar que el producto interno bruto (PIB) encadenara dos trimestres de desempeño negativo y que el país caiga en una recesión técnica.

“La definición de recesión técnica es casi arbitraria”, consideró el ministro en entrevista con el canal A24 y ejemplificó con la medición que se hace en Estados Unidos: "El National Bureau of Economic Research tiene en cuenta la profundidad de la caída, la duración de la caída y la diversidad de sectores que abarca... Eso es mucho más razonable”.

El dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revelado el martes, que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del PIB, mostró una caída del 1,2 % en comparación con septiembre de 2025, su tercera retracción interanual consecutiva.

La subida de septiembre de 2026 no alcanzó a compensar la fuerte caída de julio (-2,5%) y el leve repunte de agosto (0,4%), por lo que consolidó el ingreso de la economía argentina en una recesión técnica.

El ministro aseguró que el de julio fue "un número fuera de lo común" y le adjudicó la baja a “la suba del gas, las lluvias y el Mundial”.

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“Acá estamos hablando de que hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado. Pero hemos crecido”, aseguró Caputo.

En tanto, el índice de riesgo país de Argentina, en alza durante toda la semana, volvió a trepar este martes y alcanzó los 1.131 puntos básicos, su mayor nivel en trece meses.

Al respecto, el ministro consideró que "el riesgo país no es por temor a Milei, sino por temor a que no esté Milei", en referencia a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

También se refirió a la depreciación del peso argentino frente al dólar estadounidense, que el martes se ubicó a 1.615 pesos por unidad en el Banco Nación, su cotización más alta del año.

"La suba del dólar, en este caso puntual de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo. El dólar en estos contextos, que se denominan de parada repentina, tiende a apreciarse y se apreció contra todas las monedas", explicó.