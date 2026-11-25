El Parlamento aprobó las cuentas con los votos del Partido Social Demócrata (PSD) y el conservador CDS-PP, que integran el Gobierno minoritario de centroderecha.

El Partido Socialista (PS) y la formación regional madeirense Juntos pelo Povo (JPP) se abstuvieron, mientras que Chega, de ultraderecha, y el resto de la oposición votaron en contra.

Montenegro atribuyó el deterioro previsto del saldo a las enmiendas respaldadas por el PS y Chega y aseguró que su Gobierno trabajará para corregir sus efectos.

El ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, cifró en unos 800 millones de euros el impacto de los cambios aprobados por el Parlamento.

El secretario general del PS, José Luís Carneiro, negó haber negociado con Chega y justificó la abstención por la necesidad de "evitar una crisis política".

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Calificó las cuentas de "mal presupuesto" por su respuesta a las necesidades de las empresas y la falta de soluciones para la sanidad, y defendió las enmiendas socialistas para aliviar el coste de la vida.

Entre las medidas incorporadas figuran la exención temporal del IVA para determinados alimentos y la ampliación de la tarifa social de la energía.

El líder de Chega, André Ventura, reprochó al PS que permitiera la aprobación de unas cuentas que, a su juicio, desatienden las principales preocupaciones de los portugueses. También criticó que socialistas y socialdemócratas rechazaran la rebaja del IVA de los combustibles que propuso su partido.

La Comisión Europea consideró que el proyecto remitido por Lisboa en octubre se ajustaba a las reglas fiscales de la Unión Europea, aunque advirtió del riesgo de que el gasto neto crezca en 2027 por encima de lo recomendado.

Consultado sobre la previsión revisada, el Ejecutivo comunitario señaló que un déficit del 0,2 % del PIB aún situaría a Portugal cerca del equilibrio presupuestario.

Durante la tramitación del Presupuesto, la Confederación Empresarial de Portugal (CIP) identificó como su principal preocupación la caída del 31 % de la inversión pública que prevé el Gobierno para 2027 tras el fin del plan europeo de recuperación.

La patronal consideró "particularmente exigente" la previsión oficial de que la inversión privada crezca un 10,4 % en términos reales y compense parte de esa caída.

En tanto, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), que convocó una protesta ante el Parlamento el día de la votación, juzgó insuficiente la respuesta de las cuentas al encarecimiento de la vida y a las necesidades de la sanidad y la educación públicas.

La central sindical más importante del país anunció que intensificará las movilizaciones para reclamar mejoras salariales y el refuerzo de los servicios públicos.