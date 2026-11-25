Entre enero y octubre de este año, 5.635 supervivientes fueron acogidas en los centros de MSF, de las cuales 804 solo en el mes de julio, señaló la ONG en un comunicado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ante estas cifras, MSF calificó de "extremadamente alarmante" la situación, e indicó que la mayoría de las supervivientes se ha visto obligada a huir de sus hogares, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, advirtió que los casos registrados reflejan el número de pacientes que han podido acceder a la atención sanitaria, en particular en el hospital de Cité Soleil y en la clínica Pran Men'm, en Puerto Príncipe, pero "no representan el alcance real de la violencia, ya que muchas víctimas no logran denunciarla".

Ante la "falta de servicios de protección", la ONG pidió que se aumenten con carácter de urgencia las capacidades de acogida segura y se refuerce la derivación a los servicios de atención sanitaria.

La coordinadora de proyecto en la clínica Pran Men'm de MSF, Marie-Camille Gauthier, denunció que muchas supervivientes no consiguen acceder a los centros de la ONG "a tiempo y de forma segura".

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"Más del 70 % de las supervivientes atendidas por MSF entre enero y julio de 2026 llegaron tras 120 horas, un plazo crítico para ciertos tratamientos médicos de urgencia", explicó en el comunicado.

La ONG alertó de que en Puerto Príncipe la violencia armada altera las condiciones de vida de las comunidades y obliga a numerosas familias a huir de sus hogares en busca de refugio en otros lugares.

"Vivía en un barrio popular con mis dos hijos. Un día, dos hombres armados irrumpieron en mi casa, forzaron la puerta y entraron. Me golpearon y ambos me agredieron sexualmente. Después, me ordenaron que abandonara el barrio amenazándome con matarme a mí y a mis hijos si no me marchaba. Al día siguiente, me refugié en casa de una amiga que vivía en otro barrio popular", señaló una víctima, citada en el comunicado de MSF.

Esta mujer volvió a sufrir otra agresión por parte de hombres armados que irrumpieron en la casa en la que se refugiaba mientras su amiga no estaba.

"Desde entonces, la vida ya no tiene sentido. Quise quitarme la vida, pero alguien me lo impidió y me recordó que tengo dos hijos que criar. Hoy, mi hija está creciendo y me doy cuenta de que seguimos viviendo en esta zona. Realmente no me siento segura", confesó.

Las personas desplazadas suelen acabar en lugares de acogida improvisados, como iglesias, colegios, teatros o estadios, que en la mayoría de los casos son insalubres e inadecuados.

"En estos lugares, las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables. Una de nuestras pacientes nos contó que tuvo que acostarse encima de sus propias hijas adolescentes para que pudieran dormir, ya que era la única forma de tranquilizarlas", explicó la coordinadora médica de MSF en Puerto Príncipe, Claudia Lodesani.

Ante esta situación, MSF llamó a las autoridades haitianas, los responsables de la protección, los donantes y las agencias de las Naciones Unidas para que actúen.

Es imprescindible aumentar la capacidad de alojamiento seguro, reforzar las derivaciones a los servicios sanitarios y prestar un apoyo sostenible a las organizaciones locales, aseguró la ONG.