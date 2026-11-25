El artista murió la víspera en Barcelona (noreste de España) por complicaciones de una operación de corazón a la que se sometió el pasado agosto y por las que se encontraba en coma inducido desde hacía unas semanas, según informaron a EFE fuentes del grupo.

Miki Espuma, vinculado a La Fura dels Baus desde 1980, fue una figura clave en la evolución del lenguaje 'furero' y contribuyó decisivamente a construir la identidad artística de la compañía, destacó el conjunto teatral en un comunicado.

Nacido en el barrio barcelonés de Sant Andreu de Palomar en 1959, inició su trayectoria profesional a los 16 años como cantautor y músico de rock, en el contexto de la llamada Ona Laietana, movimiento que reunió a músicos de jazz y rock en la Cataluña de finales de los años setenta.

Entre sus primeras actuaciones destacadas está la participación en las 12 Horas de Canet Rock de 1976 y su actuación como telonero de la banda británica Dr. Feelgood en 1977.

En 1980 se incorporó a La Fura dels Baus como músico y creador artístico, iniciando una vinculación que se extendería a lo largo de más de cuatro décadas.

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"La Fura dels Baus pierde uno de sus pilares creativos. Nosotros perdemos a un compañero, un amigo y una parte de nuestra historia. Sin embargo, su música seguirá sonando", concluye la compañía en su mensaje de despedida.