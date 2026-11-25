"Con profunda tristeza y profundo pesar en total sumisión a la voluntad de Dios Todopoderoso, anunciamos el fallecimiento de Pete Edochie, nuestro querido esposo, padre, hermano y pariente", informó su familia en un comunicado.

El intérprete y locutor retirado murió a las 00:30 hora local (23:30 GMT del martes).

Antes de dedicarse a la actuación, Edochie desarrolló una destacada carrera en la radio: en 1967 se incorporó a la hoy extinta Corporación de Radiodifusión del Este y más tarde ejerció como director de Programas del Servicio de Radiodifusión de Anambra (sureste).

Conocido por su voz grave e imponente y su frecuente uso de proverbios igbos —dichos tradicionales de sabiduría popular transmitidos oralmente durante generaciones—, alcanzó gran popularidad al encarnar a Okonkwo en la adaptación televisiva de 1987 de la célebre novela 'Todo se desmorona' ('Things Fall Apart'), de Chinua Achebe.

Aquella miniserie sigue considerándose una de las mejores actuaciones en la historia televisiva del país y tuvo además proyección en circuitos académicos y culturales de países angloparlantes.

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Posteriormente, Edochie participó en numerosas producciones de Nollywood, entre ellas 'Rituals' (1997), 'Igodo' (1999), 'Billionaire's Club' (2003) y 'Lionheart' (2018), encarnando habitualmente a gobernantes tradicionales, líderes comunitarios y empresarios acaudalados.

Su participación en 'Lionheart' —la primera película original nigeriana adquirida globalmente por Netflix, estrenada también en el Festival de Cine de Toronto— lo acercó directamente a audiencias de Europa y América.

En la última década, además, varias escenas dramáticas de sus películas se viralizaron como memes en las redes sociales X, Instagram y TikTok fuera del continente africano, convirtiendo su rostro en un fenómeno reconocible incluso para espectadores ajenos al cine nigeriano.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos la distinción nacional de Miembro de la Orden del Níger (MON) en 2003, galardones de los Premios de la Academia del Cine Africano (AMAA) y el premio African Film Legend en 2020, otorgado en Dallas (Estados Unidos) por The African Film Festival (TAFF) en reconocimiento a su impacto histórico en el cine africano.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, calificó su muerte de "conmocionante" y lo definió en un comunicado como un actor excepcional y uno de los pioneros de Nollywood.

"Pete Edochie no solo fue un actor; también fue administrador, locutor y periodista, verdaderamente uno de los mejores. Su lugar en el panteón de quienes dieron forma a la industria cinematográfica, a nuestras normas comunes y a la cultura popular sigue siendo indiscutible", añadió Tinubu.