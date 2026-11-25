Las víctimas son Brent Stokes, de 50 años, y su hijo, de 16; la hermana y el cuñado de Stokes, Arlyn y Michael Knox, de 43, y los dos hijos del matrimonio, de 12 y 10 años, según un comunicado de las familias.

Buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi localizaron este miércoles los cuerpos de los seis ocupantes dentro del fuselaje, a unos tres kilómetros al noreste de la isla Horn, informó la Guardia Costera en un comunicado.

El aparato, un Cessna 210, se estrelló el martes hacia las 15:30 hora local (21:30 GMT) al suroeste de Pascagoula, una localidad costera de Misisipi, según la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés).

Stokes pilotaba la avioneta, que había despegado de Nueva Orleans (Luisiana) con destino a Fort Myers, en el suroeste de Florida, donde vivía la familia, confirmaron a la cadena local WINK un portavoz de la familia y otro de la Guardia Costera.

"Murieron haciendo lo que les encantaba: celebrar el comienzo de una maravillosa temporada de fiestas con un viaje de pesca juntos, antes de volver a casa", escribieron los familiares, que pidieron privacidad, en el comunicado recogido por las cadenas locales WLOX y WINK.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investiga las causas del accidente junto con la FAA.