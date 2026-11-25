La lluvia que cayó en la ciudad no impidió que madres, hijas, tías, abuelas y otras mujeres salieran a manifestarse durante este 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con carteles que tenían el rostro de desaparecidas y asesinadas, y que clamaran por justicia.

"Somos el corazón de las que ya no laten", "Ni una menos" eran algunas de las consignas que se escucharon durante el avance de la manifestación, a la que acudieron también familiares de mujeres víctimas de otras formas de violencia para exigir mejores medidas de protección por parte del Estado.

Una de ellas fue Pamela Hidalgo, quien dijo a EFE que hace ocho meses su hija fue agredida por un hombre y que desde ese momento viven con miedo de que les pueda pasar algo peor.

"Tenemos medidas de protección, pero eso no nos garantiza seguridad. Queremos una protección real y concreta, no solo en las palabras", lamentó.

La mujer también pidió que se deje de "naturalizar la violencia", ya que le parece inadmisible que sean las víctimas las que sientan vergüenza por las agresiones que han sufrido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La vergüenza es de ellos. Y no es que estamos en contra de los hombres, estamos en contra de la violencia que se ejerce contra nuestros cuerpos. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué estamos solas?", cuestionó.

Las manifestantes también realizaron un acto de memoria y homenaje a las víctimas de feminicidio, que en lo que va del 2026 son al menos 383, de acuerdo a cifras de grupos feministas, y corearon 'Canción sin miedo' de la artista mexicana Vivir Quintana.

Durante la protesta también se mostraron carteles y se cantaron consignas en contra del presidente Noboa y de su partido político, Acción Democrática Nacional (ADN), que busca ganar poder territorial, especialmente en las ciudades más grandes, en las elecciones locales del domingo.

"Mujeres y disidencias contra la precarización de la vida, la dictadura y la guerra, ni un voto para ADN", fue uno de los lemas de la marcha, que estuvo acompañado de reclamos por la eliminación en 2025 del Ministerio de la Mujer.

Antes de finalizar, las manifestantes quemaron un muñeco de cartón del presidente Noboa mientras coreaban "Fuera Noboa, fuera".