"Hoy el caso judicial se ha derrumbado", afirmó Netanyahu en un discurso ante la Knéset (Parlamento israelí) divulgado por su partido, en el que aprovechó el pronunciamiento del Tribunal para tildar las acusaciones de "persecución política" y acusar a investigadores y fiscales de intentar destruir su reputación.

"Dije hace diez años: 'No saldrá nada de esto' —porque no había nada. Pero hicieron falta diez años para que esta verdad se revelara a todos", añadió el aún mandatario, alegando que han sido años de "sufrimiento" para él y su familia.

Netanyahu calificó también las investigaciones de "fabricadas", acusó a sus adversarios de utilizar la Justicia para apartarlo del poder y comparó los mecanismos de inhabilitación política con los de Irán y Corea del Norte.

Las investigaciones policiales sobre estos casos comenzaron en 2016, los cargos fueron presentados en 2019 y el juicio contra Netanyahu comenzó en mayo de 2020, siendo el primer ministro israelí en activo en ser juzgado por corrupción. Su testimonio ante el tribunal arrancó en diciembre de 2024.

En una inusual vista celebrada horas antes, los jueces del Tribunal de Distrito de Jerusalén se reunieron con la fiscal general, Gali Baharav-Miara, a quien recomendaron la retirada del delito por cohecho en el caso 4.000, que trata sobre supuestos favores al grupo de telecomunicaciones Bezeq, cuando Netanyahu era ministro de Comunicación, a cambio de una cobertura mediática favorable.

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Además de por este delito, Netanyahu está imputado por fraude y abuso de confianza dentro de la causa 4.000.

En relación al caso 2.000, en el que se alega que Netanyahu obtuvo una cobertura más favorable del periódico Yedioth Ahronoth gracias a un acuerdo 'quid pro quo', la jueza cuestionó si la conducta señalada equivale a un delito penal, y animó a la Fiscalía a presentar argumentos adicionales.

Netanyahu está siendo juzgado por una tercera causa, la 1.000, en la que se le acusa también de fraude y abuso de confianza por haber presuntamente aceptado, junto a su esposa Sara, regalos de lujo valorados en casi 300.000 dólares del productor Arnon Milchan y del empresario James Packer, a cambio de presuntos favores políticos.

Sobre este caso, los jueces se mostraron proclives a una resolución, y añadieron estar abiertos a cualquier alternativa para alcanzarla, según detalló el diario Haaretz.