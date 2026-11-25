En un comunicado, la ONG Ostok Sanctuary, dedicada al rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre en México, con presencia en Sinaloa, informó este miércoles que ayudó a la Fiscalía General de la República (FGR) en el rescate de los animales.

La organización participó particularmente en el traslado a sus instalaciones de un cachorro de tigre blanco de aproximadamente cinco meses de nacido, otro de siete meses y una pareja adulta de tigres de Bengala, así como los cuatro pavorreales, todos en buenas condiciones de salud.

El fundador y presidente de organización, Ernesto Zazueta, destacó que los grandes felinos requirieron contención química y manejo por parte del equipo especializado.

Esto para brindarles atención y cuidados, en tanto se define la situación jurídica y el destino de los ejemplares, que "presuntamente estaban en posesión ilegal del dueño del inmueble".

Zazueta dijo que fueron hallados en "un lugar que aparentemente usaron para experiencias con los animales o algún tipo de manejo, porque había una pared llena de fotografías".

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Explicó que ayudaron a la FGR porque cuentan con una unidad de rescate y tiene todo el equipo, cajas, transporte, los médicos veterinarios, rifles, dardos "y todo lo que se ofrezca, sobre todo los conocimientos necesarios".

La ONG manifestó su compromiso de mantener sanos y cuidados a los animales, con un resguardo seguro en la zona de cuarentena del centro de rescate, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.