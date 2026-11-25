En una declaración en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ese organismo exigió al Estado de Nicaragua y llamó a la comunidad internacional a impulsar, con urgencia, la libertad inmediata e incondicional de todas las mujeres, niñas y demás personas privadas de libertad por motivos políticos, sin medidas de control, represalias ni nuevas formas de persecución.
También demandó información individualizada y verificable sobre el paradero, la salud y la situación jurídica de las 14 mujeres en desaparición forzada.
Asimismo, pidió que cese la incomunicación familiar y se permita al acceso a una defensa legal independiente, atención médica urgente, especializada e independiente para las personas detenidas, provisión de medicamentos y tratamientos, y protección reforzada para las niñas, las mujeres adultas mayores y quienes padecen enfermedades graves.
Por otro lado, el Colectivo exigió protección efectiva para familiares, mujeres defensoras, periodistas, organizaciones feministas y personas exiliadas, "con medidas frente a la represión transnacional y acceso seguro a mecanismos nacionales e internacionales de denuncia".
Además solicitó el compromiso sostenido de los Estados, organismos internacionales y sociedad civil para documentar los hechos, fortalecer redes de cuidado, respaldar a las organizaciones de mujeres y combatir la impunidad con un enfoque de género y derechos humanos.
Esa ONG argumentó que "la justicia está ausente" en Nicaragua porqué está bajo el control del sandinismo, que más bien utiliza las instituciones estatales "para castigar a mujeres por ejercer sus derechos, pensar distinto, organizarse o ser familiares de personas consideradas opositoras".
En su mensaje, ese Colectivo reafirmó "que no habrá una Nicaragua libre y democrática mientras existan mujeres y niñas encarceladas por motivos políticos o sometidas a desaparición forzada".
"Por ellas, por sus familias y por todas las sobrevivientes de violencia, seguiremos trabajando por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", sostuvo.
Actualmente, al menos 16 de los 72 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua que permanecen encarcelados por motivos políticos son mujeres, incluida dos menores, según la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ).
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 81 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.