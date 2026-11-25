La organización alertó, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre, que las defensoras de derechos humanos siguen siendo blanco de amenazas, asesinatos, hostigamientos y estigmatización, en un contexto marcado por el conflicto armado, el crimen organizado y las disputas por el control de los territorios.

Según el programa Somos Defensores, Colombia registró en 2025 un total de 874 agresiones y 165 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, frente a las 727 agresiones y 157 muertes contabilizadas en 2024.

De las personas defensoras asesinadas el año pasado, 27 eran mujeres, un 42 % más que en 2024. La tendencia se mantuvo en el primer semestre de 2026, cuando se registraron 108 agresiones contra defensoras, un 30 % más que en el mismo periodo del año anterior, y un incremento del 20 % en los homicidios.

Por su parte, ONU Derechos Humanos verificó 99 asesinatos de personas defensoras en 2025, de los cuales 16 correspondieron a mujeres y uno a una mujer trans.

Oxfam advirtió que departamentos como Chocó, Cauca, Putumayo y La Guajira concentran distintos factores de riesgo para las mujeres que defienden los derechos humanos, la tierra y el ambiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Chocó, donde ONU Derechos Humanos verificó cinco homicidios de personas defensoras en 2025, se registraron además 38.356 víctimas de confinamiento, una situación que afecta especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes y que incrementa su exposición a la violencia basada en género.

"El riesgo que enfrentan las mujeres defensoras en los departamentos del Cauca, La Guajira y Putumayo tiene dos vertientes. Por un lado, tendencias nacionales: la presencia de actores armados, la presencia del crimen organizado transnacional y las disputas vinculadas con los conflictos territoriales y ambientales", afirmó la directora ejecutiva de Oxfam Colombia, Lorena Nieto Padilla.

La directiva señaló que también existen dinámicas particulares en cada región, como la situación fronteriza en Putumayo, los monocultivos y el despojo de tierras ancestrales en el norte del Cauca y las actividades extractivas en La Guajira, donde las minas de carbón y el control del agua son determinantes.

A la violencia se suma la falta de garantías institucionales. El informe 'Lideresas en riesgo', de la Defensoría del Pueblo, encontró que apenas el 6 % de las recomendaciones formuladas para proteger a lideresas y defensoras en territorios priorizados se había cumplido plenamente.

El organismo también alertó sobre el deterioro de la situación de las mujeres en Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia, donde los asesinatos pasaron de 231 en 2024 a 638 entre enero y agosto de 2025, un aumento del 176 %.

Para Oxfam, estas cifras evidencian la necesidad de que las medidas de protección respondan a las condiciones particulares de las mujeres en los territorios y garanticen su participación en los procesos comunitarios y organizativos.

La directora también pidió a los magistrados de la Corte Constitucional mantener la defensa de los derechos reconocidos en la Constitución, ante el riesgo de retrocesos que, según advirtió, afecta especialmente a las mujeres de minorías étnicas y comunidades campesinas.

"Vemos un riesgo de retroceso en el cumplimiento de los derechos adquiridos de minorías étnicas y campesinas, particularmente para las mujeres", concluyó Nieto EFE