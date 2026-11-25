Entre enero y octubre pasado se registraron en el país centroamericano 21 feminicidios e igual número de intentos de este crimen, tipificado por la ley panameña como tentativa de feminicidio, frente a los 14 y 15 casos registrados en el mismo período de 2025, respectivamente.

Adicionalmente, según las estadísticas judiciales, en los diez primeros meses de este año se registraron 17 muertes violentas de mujeres, un 21 % más respecto a las 14 del igual lapso del 2025.

La mayoría de las víctimas de feminicidio (15) tenía entre 18 y 44 años, nueve fueron muertas por arma de fuego, seis por arma blanca y cuatro por asfixia mecánica.

El distrito de San Miguelito, situado en el área metropolitana y uno de los más violentos del país debido a la presencia de pandillas y narcotraficantes, registró la mayor cantidad de feminicidios con cinco casos, junto con las provincias de Panamá (donde está la capital), Panamá Oeste y Coclé, con tres cada una.

Entre los casos registrados este año se encuentra el asesinato a manos de su pareja de una fiscal de la Sección Metropolitana de Homicidio y Feminicidio del Ministerio Público, ocurrido en marzo pasado, mes con más feminicidios (4), según la estadística oficial.

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A raíz de este caso y en medio del alza de los feminicidios, el Ministerio Público presentó a finales de julio pasado el Protocolo Patricia, una herramienta especializada para fortalecer la investigación y actuaciones procesales en los casos de asesinatos de mujeres por razón de su género.

"El protocolo orienta el trabajo de los fiscales desde el conocimiento del hecho hasta el juicio oral, estableciendo criterios técnicos para mejorar las investigaciones, el desarrollo de las actuaciones procesales y la fundamentación de las decisiones judiciales", indicó entonces el procurador general (fiscal general) de Panamá, Luis Carlos Gómez Rudy.

La herramienta fue elaborada por el Instituto Superior de Formación de Fiscales con el apoyo de fiscales de homicidio y feminicidio de todo el país, por iniciativa del procurador general, y con aportes de expertos nacionales e internacionales, además de buenas prácticas promovidas por ONU Mujeres y la Red Especializada en Género, según la información oficial.

Activistas panameñas han denunciado no solo el aumento de los casos de feminicidio este año sino la violencia con que se comenten, y han reclamado que el asunto no parece ser prioritario para las autoridades.