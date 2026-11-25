Alliana, que estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja, y el titular de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, explicó que el Gobierno está en capacidad de hacer el desembolso, que corresponde a montos pactados con los constructores para los meses de noviembre y diciembre.

"Queremos que la gente sienta el impacto y el beneficio de estos anuncios en el bolsillo. Queremos que haya circulante, que las empresas tengan recursos y que las familias paraguayas también puedan sentir este dinamismo económico", dijo Alliana en una declaración desde el Palacio de Gobierno en Asunción.

En paralelo, el mandatario remitirá al Congreso un proyecto de crédito por otros 150 millones de dólares que deben estar disponibles en diciembre para abonar a la deuda con los constructores, anunció, por su parte, Baruja.

A mediados de marzo pasado, gremios de la construcción cifraron en 360 millones de dólares la deuda del Estado paraguayo con los contratistas que encargados de las obras públicas en el país.

Entonces, el Gobierno paraguayo propuso pagar unos 150 millones de dólares de esta deuda a través del factoraje, un instrumento que permite ceder las obligaciones a entidades financieras para que salden las facturas atrasadas, sin que se informara luego si se concretó esta iniciativa.

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Alliana fue investido como presidente de Paraguay el pasado 6 de noviembre, después de que el Senado destituyera a Peña, salpicado por el colapso del intervenido Ueno bank.

Peña, además de haber sido destituido, afronta una investigación penal en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos.