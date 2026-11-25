Del total de víctimas de feminicidio, 17 eran madres, quienes dejaron 45 huérfanos, de los cuales 32 son menores de 18 años, según un informe del programa de Datos Abiertos de la Fiscalía que recogió datos desde enero pasado hasta este 25 de noviembre, cuando se conmemora el 25N.

En ese mismo periodo también se registraron 34 tentativas de feminicidio y 28 casos de mujeres víctimas de muerte violenta, detalló el reporte.

Entre enero y el 24 de noviembre de 2025, el Ministerio Público contabilizó 33 casos de feminicidios, que dejaron a 64 hijos en la orfandad, según un informe publicado el año pasado.

En cuanto a la violencia familiar, la Fiscalía reportó este miércoles 36.036 víctimas entre enero y noviembre, lo que representa un promedio de 110 casos por día.

Con motivo del 25N, organizaciones sociales agrupadas en la Articulación Feminista de Paraguay convocaron a movilizaciones de mujeres del campo y la ciudad en todo el país. La principal tendrá lugar en el centro de Asunción, la capital paraguaya.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nos roban, nos matan, devuelvan la plata" es la consigna de la convocatoria de las mujeres que saldrán a marchar tras la crisis que generó, el 3 de noviembre pasado, la caída de Ueno bank por problemas de solvencia.

La entidad, que reportó 2,9 millones de clientes, administró millonarios fondos públicos durante el Gobierno del expresidente Santiago Peña, quien quedó salpicado por el escándalo financiero que derivó en su destitución en un juicio político, tras ser acusado de tener vínculos con el banco.

Las crisis "fragilizan nuestra democracia", desnudan redes de corrupción e impunidad, "que golpearán aún más al pueblo y sobre todo a las mujeres", denunció la Articulación Feminista el jueves pasado en un comunicado difundido por medios locales.