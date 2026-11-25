Vieira, quien arribó el martes a Paraguay, llegó al Palacio de López, sede del Gobierno en Asunción, después de reunirse previamente con el canciller paraguayo, Rubén Ramírez.

Ambos leerán una declaración al término de la cita, dijeron fuentes de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La visita de Vieira, la primera de alto nivel que recibe Alliana de un Gobierno vecino, tiene como interés el repaso de la agenda bilateral y las negociaciones sobre el tratado fundacional de la represa de Itaipú, cuya administración comparten ambos países.

Alliana juró al cargo tras la crisis política que desató en el país la intervención de Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y que bajo el mandato de Peña controló fondos de distintas instituciones públicas.

En el banco también permanecen congelados unos 183 millones de dólares procedentes de Itaipú depositados por autoridades paraguayas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El escándalo desembocó en la destitución de Peña en un juicio político por "mal desempeño de funciones" tras ser vinculado con Ueno.

Peña fue detenido horas después de su destitución y luego quedó en prisión preventiva como parte de una investigación que también abarca al extitular de la entidad emisora Carlos Carvallo y tres exdirectivos.

El pasado 18 de noviembre, Ramírez informó que Alliana tiene previsto viajar a Brasil para reunirse con Lula, con quien buscará pactar la tarifa que el gigante suramericano paga por la energía de la represa de Itaipú.

Ambos países mantienen negociaciones sobre el Anexo C del tratado de Itaipú, que fija las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa binacional.

Ese apartado indica que cada país tiene derecho al 50 % de la energía generada por la hidroeléctrica, pero aclara que si una de las partes no utiliza toda su cuota, deberá vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación de este adjunto, al considerar que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.