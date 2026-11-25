La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026 al 2030 fue aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para prevenir ataques informáticos, resguardar los sistemas de los que dependen los servicios esenciales y asegurar una respuesta oportuna cuando estos se vean afectados.

La PCM señaló que "conducirá y evaluará la implementación de la estrategia" a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y que el Centro Nacional de Seguridad Digital coordinará la prevención y la atención de incidentes.

Para ello, agregó, se prevé conectar los equipos de respuesta de las entidades, implementar una plataforma nacional para gestionar estas emergencias y realizar simulacros que permitan comprobar la actuación en conjunto.

La medida, que fue oficializada mediante una resolución ministerial, también contempla la asistencia técnica y capacitación a los gobiernos regionales y locales, con el objetivo de que protejan los datos que reciben en sus plataformas y recuperen sus servicios digitales si sufren una caída.

Promueve, además, que las niñas, niños y adolescentes aprendan en las escuelas a reconocer riesgos digitales como los mensajes falsos que buscan robar contraseñas.

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La PCM indicó que entre las metas de esta estrategia está integrar 50 entidades públicas al monitoreo nacional de amenazas digitales y lograr que el 85 % de las instituciones que son consideradas prioritarias cuente con un equipo operativo articulado a la respuesta nacional .

Además, se plantea que 1.800 trabajadores públicos aprueben programas de capacitación, especialización o certificación en ciberseguridad.