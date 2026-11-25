La posición del país andino fue ratificada por el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, al inaugurar la Tercera Misión de Adhesión de la OCDE a Perú, que revisará los avances en materia ambiental y de gestión de residuos, con miras a la evaluación que se hará en 2027.

Huaroc sostuvo que este proceso es un compromiso de Estado que trasciende a los gobiernos y representa una oportunidad para modernizar la gestión pública, fortalecer la institucionalidad y elevar los estándares en materia ambiental del país.

"Estamos aquí reunidos para evidenciar que el Estado peruano está comprometido en fortalecer la institucionalidad ambiental en beneficio de los ciudadanos", indicó.

A su turno, el coordinador de Adhesión y Normas del Comité de Política Ambiental (EPOC) de la Dirección de Medio Ambiente de la OCDE, Eugene Mazur, ratificó que la misión tiene como finalidad definir prioridades y verificar los avances de Perú en materia ambiental.

El Ministerio del Ambiente (Minam) informó que la misión revisará hasta el viernes próximo los avances del país en el cumplimiento de los compromisos prioritarios en materia ambiental y de gestión de residuos, y evaluará los próximos pasos hacia la segunda evaluación ante el Comité de Política Ambiental (EPOC), prevista para 2027.

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La agenda comprende reuniones técnicas y sesiones de alto nivel sobre gestión del agua, contaminación transfronteriza, evaluación y permisos ambientales, energía, transporte, conservación de los océanos, gestión de residuos y compras públicas sostenibles.

El Minam informó que el proceso de evaluación ambiental de Perú ante la OCDE se inició en noviembre de 2023 y dio lugar a la elaboración del Plan de Acción EPOC/WASTE, que organiza las reformas normativas e institucionales en doce áreas temáticas ambientales prioritarias.

Durante la primera evaluación formal de Perú ante el EPOC, realizada en París en mayo de 2024, el comité reconoció los avances y dio recomendaciones para fortalecer la evaluación ambiental, cerrar brechas de regulación en agua, biodiversidad y residuos, así como para mejorar la coordinación intersectorial.

El país "mantiene un diálogo técnico permanente con la OCDE mediante reportes trimestrales sobre el avance de sus compromisos ambientales", concluyó la nota oficial.

Perú es una de las cinco naciones, con Brasil, Rumanía, Croacia y Bulgaria, a las que los 38 miembros de la OCDE dieron en junio de 2022 el visto bueno para que empiecen el trabajo de adaptación de las normas y prácticas a sus estándares, por lo que el 7 de junio de 2023 entregó el Memorando Inicial para comenzar el proceso de adhesión.