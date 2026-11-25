Sólo en 2025 hubo 126 feminicidios a nivel nacional, una cifra menor a los 154 casos reportados en 2024, y en Lima se produjeron 31 de estos delitos, seguido por las ciudades andinas de Cusco con 14 y Junín con 11, de acuerdo con el informe 'Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer, 2015-2025' elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, el jefe del INEI, Gaspar Morán, presentó la publicación elaborada con información de la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

En la última década, Lima reportó 350 víctimas de feminicidio, seguida de Cusco con 106, Arequipa con 99 y Junín con 92.

No obstante, la sureña Tacna, fronteriza con Chile, tuvo la mayor tasa de feminicidios en 2025, al reportar 2,6 víctimas por cada 100.000 mujeres.

El 65 % de las víctimas, a nivel nacional, tenía entre 18 y 39 años de edad y un 8,7 % eran menores de 18 años, mientras que el 39 % de las fallecidas tenía secundaria completa como nivel educativo.

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Del total de 126 víctimas de feminicidio en 2025, 84 fueron atacadas por su pareja o expareja y el 49 % fue agredida en la vivienda que compartía con su victimario.

Los celos fueron el motivo registrado con mayor frecuencia (34 % de los casos), seguido por la resistencia de la víctima a una violación (11,9 %), la negativa del agresor a la separación decidida por su pareja (11 %) y la violencia familiar (9,5 %).

El estrangulamiento, la asfixia o el ahogamiento fue la forma de violencia ejercida en 28,5 % de feminicidios, seguido por los golpes traumáticos o lesiones policontusas en 27 % y el apuñalamiento o herida punzocortante en 20,6 % de los casos.

Asimismo, el año pasado hubo 270 casos de tentativa de feminicidio, lo que significó un incremento de 15,9 % respecto al 2024, según información de los Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2025, el 49,1 % de las mujeres de 15 a 49 años de edad declaró haber sufrido alguna vez violencia psicológica, física o sexual por parte de su esposo o compañero, frente al 52 % registrado en 2024.

Igualmente, el 31 % de las mujeres en Perú experimentó alguno de estos tipos de violencia por parte de su pareja o esposo en los últimos 12 meses.