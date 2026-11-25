El Gobierno cubano, "ejerce violencia contra las mujeres tanto por acción directa como por omisión: reprime a quienes defienden sus derechos, criminaliza la protesta ciudadana y desprotege a las víctimas de la violencia machista", señaló -en un comunicado- la organización .

AT puntualizó, además, que este tipo de violencia se agudiza "en medio de una profunda crisis económica, social y de cuidados" en la isla.

La plataforma indicó que "a la precariedad y la dependencia económica" de las mujeres en Cuba, se suma "la persecución de madres que salen a las calles para reclamar servicios básicos como el agua y la electricidad".

El comunicado de Alas Tensas criticó también "la situación de las presas políticas" y detalló que son "sometidas a condiciones carcelarias degradantes, restricciones de comunicación, negación de beneficios penitenciarios y falta de atención médica".

"Las mujeres cubanas tienen derecho a vivir dignamente, no a sobrevivir. La resiliencia no puede convertirse en una exigencia permanente ni en una justificación del incumplimiento de las responsabilidades del Estado", apuntó el texto.

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La plataforma feminista reiteró su exigencia al Gobierno cubano para que apruebe "una ley integral contra la violencia de género, el reconocimiento jurídico del feminicidio y la creación de refugios".

Alas Tensas exigió "la protección efectiva de las sobrevivientes, la libertad de las presas políticas y el cese de la criminalización del activismo" en la nación caribeña.

En este sentido, el comunicado subrayó que el Estado cubano "tiene la obligación de prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar justicia y reparación y su incumplimiento no puede quedar impune".

Cuba acumula en lo que va de año sesenta feminicidios, según datos compilados por EFE, un delito que la isla no tiene tipificado en su Código Penal y que los medios estatales rara vez reportan.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y confirmó que, en juicios realizados en 2025, los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de quince años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas.