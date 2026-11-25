En una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Białobrzegi (este), el viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, declaró que se tratará de "una zona pequeña, situada a entre una decena y varias decenas de kilómetros de la frontera", y añadió que la intención de su Gobierno es "que entre en vigor lo antes posible, estimo que será posible a finales de diciembre o a comienzos de enero".

Con esta medida, Polonia busca reforzar la seguridad de su espacio aéreo oriental tras las repetidas incursiones rusas de misiles y drones.

La futura zona, denominada SOP1, limitará los vuelos civiles y generales de forma permanente, las 24 horas del día, en un corredor fronterizo de profundidad variable.

También existirá una franja SOP2 en la que las restricciones sólo estarán en vigor durante la noche.

El propósito es facilitar los derribos de objetivos hostiles mediante la "identificación positiva": si un objeto hostil entra en la zona con una señal radar clara, ello constituirá una base para su eventual derribo, sin exigir necesariamente que el piloto confirme visualmente su presencia.

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"Esto quiere decir que cuando el piloto de un caza polaco sepa que un avión, por ejemplo, está entrando en el espacio aéreo polaco desde Ucrania, está volando a cierta altitud, a cierta velocidad y entra en la zona de exclusión, y hay imágenes de radar, esto es una base para derribar ese objeto", dijo Tomczyk.

Este lunes, un dron de reconocimiento ruso penetró durante varios minutos en el espacio aéreo de Polonia y, con anterioridad, tres misiles de crucero rusos Kh-101 cayeron en territorio polaco el viernes pasado sin causar daños.