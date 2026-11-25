El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro proclamó los resultados de las elecciones a la Alcaldía de Lima, celebradas el 4 de octubre y ganadas por Renovación Popular, si bien quien ejercerá como alcaldesa será Alonzo, la número tres de la lista, encargada hasta ahora de las finanzas del partido.

La lista de Renovación Popular tenía como candidato a alcalde a Luis Rubio, que renunció después de la inscripción para dejar en cabeza a López Aliaga, número dos de la lista, que no podía repetir como candidato a alcalde pero que pretendía acceder de nuevo al cargo a través de esta sucesión.

Alonzo declaró hace unos días que se sentía en plena capacidad de asumir el cargo de alcaldesa de Lima, a pesar de no haber postulado para ese cargo.

El exalcalde de Lima, un acaudalado empresario y fundador de Renovación Popular, renunció al cargo el año pasado para postular a la presidencia de Perú, en abril pasado, proceso en el que quedó tercero, detrás de Keiko Fujimori, la actual mandataria (2026-2031), y el excandidato izquierdista Roberto Sánchez.

En esa elección presidencial y legislativa, López Aliaga obtuvo una curul de senador, pero tampoco aceptó ese cargo y siguió en campaña, esta vez, por la alcaldía de Lima, después de la renuncia del candidato de su partido y a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de autoridades.

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El partido de López Aliaga pidió una reconsideración de la resolución del JEE, que le impide ser proclamado, que también fue rechazada y finalmente anunció una denuncia constitucional contra las máximas autoridades electorales en el país.

En tanto, de acuerdo a la proclamación realizada este miércoles, López Aliaga integrará el Concejo de Regidores a partir del primero de enero de 2027 por los próximos cuatro años del periodo municipal.

Diversos sectores políticos en campaña criticaron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del que depende el JEE, no haya definido, desde el inicio del proceso, la posibilidad de que un candidato pueda ser proclamado como nuevo alcalde, a pesar de haber ocupado ese cargo en el periodo que está por terminar, como el caso de Lima.

Los jurados electorales tuvieron que resolver más de 130 casos de reelección encubierta, en los comicios municipales de octubre, que se presentaron a nivel nacional bajo la misma figura de postular al cargo de primer regidor con la expectativa de reemplazar al candidato a alcalde.